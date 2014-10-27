纽约期市：ICE原糖期货大跌，因巴西总统赢得连任后雷亚尔急挫

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
路透纽约/伦敦10月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一放量重挫，因在巴西总统罗塞夫赢得连任后，巴西雷亚尔挫至近六年低点。巴西为全球最大的产糖国。
ICE可可期货也跌至五个月低点，因西非新作供应充裕引发技术性卖压。阿拉比卡咖啡期货下滑，因雷亚尔大跌及预报主要产国巴西降雨。
ICE-3月原糖期货 收挫0.35美分，或2.1%，报每磅16.03美分，盘中跌至三周半低点15.91美分，因雷亚尔跌至2008年12月来最低。
这次大选是巴西30年前回归民主制度以来，最为紧绷且最为分裂的一次选举，罗塞夫得到51.6%的选票，而对手内韦斯则得到48.4%。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收低7.40美元，或1.7%，报每吨421.70美元。
ICE-12月可可期货 盘中跌至2,957美元的5月来低位，收盘跌80美元，或2.6%，报每吨2,970美元。
Liffe-3月可可期货 收跌47英镑，或2.4%，报每磅1,913英镑。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.6美分，或0.3%，报每磅1.9090美元，LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 下滑11美元，或0.5%，收报每吨2,017美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(