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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 03:23 BJT

纽约期市：ICE原糖期货大跌，因巴西总统赢得连任后雷亚尔急挫

路透纽约/伦敦10月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一放量重挫，因在巴西总统罗塞夫赢得连任后，巴西雷亚尔挫至近六年低点。巴西为全球最大的产糖国。

ICE可可期货也跌至五个月低点，因西非新作供应充裕引发技术性卖压。阿拉比卡咖啡期货下滑，因雷亚尔大跌及预报主要产国巴西降雨。

ICE-3月原糖期货 收挫0.35美分，或2.1%，报每磅16.03美分，盘中跌至三周半低点15.91美分，因雷亚尔跌至2008年12月来最低。

这次大选是巴西30年前回归民主制度以来，最为紧绷且最为分裂的一次选举，罗塞夫得到51.6%的选票，而对手内韦斯则得到48.4%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收低7.40美元，或1.7%，报每吨421.70美元。

ICE-12月可可期货 盘中跌至2,957美元的5月来低位，收盘跌80美元，或2.6%，报每吨2,970美元。

Liffe-3月可可期货 收跌47英镑，或2.4%，报每磅1,913英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.6美分，或0.3%，报每磅1.9090美元，LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 下滑11美元，或0.5%，收报每吨2,017美元。(完)

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