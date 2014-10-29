纽约期市：巴西降雨拖慢收割的担忧推升原糖期货，可可期货由跌转升

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦10月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三上涨，因交易商担心巴西降雨可能影响收割，匆忙回补空头。而可可期货在跌至五个月新低后受技术性买盘带动由跌转升。
ICE阿拉比卡咖啡期货走低，徘徊在本周稍早触及的一个月低点，因预期巴西近期降雨将改善下一季的产量前景。
ICE-3月原糖期货 收涨0.17美分，或1.1%，报每磅16.30美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收高3.40美元，或0.8%，报每吨431.20美元。
ICE-12月可可期货 扭转盘中跌势，收高14美元，或0.5%，报2,937美元，盘中跌至5月来最低的2,900美元支撑位后出现反弹。
Liffe-3月可可期货 收高10英镑，或0.5%，报每吨1,894英镑。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.75美分，或1.4%，报每磅1.896美元，1月罗布斯塔咖啡期货 攀升18美元，或0.9%，收报每吨2,042美元。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。