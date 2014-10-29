纽约期市：巴西降雨拖慢收割的担忧推升原糖期货，可可期货由跌转升

路透纽约/伦敦10月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三上涨，因交易商担心巴西降雨可能影响收割，匆忙回补空头。而可可期货在跌至五个月新低后受技术性买盘带动由跌转升。

ICE阿拉比卡咖啡期货走低，徘徊在本周稍早触及的一个月低点，因预期巴西近期降雨将改善下一季的产量前景。

ICE-3月原糖期货 收涨0.17美分，或1.1%，报每磅16.30美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收高3.40美元，或0.8%，报每吨431.20美元。

ICE-12月可可期货 扭转盘中跌势，收高14美元，或0.5%，报2,937美元，盘中跌至5月来最低的2,900美元支撑位后出现反弹。

Liffe-3月可可期货 收高10英镑，或0.5%，报每吨1,894英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.75美分，或1.4%，报每磅1.896美元，1月罗布斯塔咖啡期货 攀升18美元，或0.9%，收报每吨2,042美元。(完)

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