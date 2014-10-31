纽约期市：ICE可可期货跌至五个半月低位，因美元走强

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透纽约/伦敦10月31日 - 纽约可可期货周五跌至五个半月低位，10月录得近三年来最差月度表现，因美元大幅走强，以及供应充裕引发投资者不安，促使他们结清头寸。
美元走强也重压ICE原糖期货，阿拉比卡咖啡期货在跌至一个月低位后小幅反弹。
ICE-12月可可期货 收跌47美元，或1.6%，报每吨2,899美元，盘中触及5月19日以来最低2,888美元，因美元兑日圆升至近七个月高位。
一位美国交易商称，今日是10月的最后一个交易日，部分投机客结清多头头寸，导致成交放量。
该合约10月收跌12%，为2011年11月以来最大月度跌幅。
LIFFE-3月可可期货 回落20英镑，或1%，收报每吨1,892英镑。
ICE-3月原糖期货 回落0.26美分，或1.6%，收报每磅16.04美分，同样受累于美元走强和全球供应充裕。但该合约本月收涨3.6%。
LIFFE-12月白糖期货 收跌5.20美元，或1.2%，报每吨422.40美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 小涨0.4美分，或0.2%，收报每磅1.88美元，盘中触及一个月低位1.8565美元。该合约本月收跌2.8%。
LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 攀升11美元，或0.5%，收报每吨2,048美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
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