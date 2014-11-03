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货币新闻 | 2014年 11月 4日 星期二 04:00 BJT

纽约期市：ICE可可期货跌至五个半月低位，因供应充裕

路透纽约/伦敦11月3日 - 纽约可可期货周一跌至五个半月低位，受累于科特迪瓦(象牙海岸)丰产，投机客可能进一步抛售，以及美元走强。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中走低，因预期最大种植国巴西将迎来降雨。原糖期货走低，因美元走强和全球供应充裕。

ICE-12月可可期货 回落38美元，或1.3%，收报每吨2,861美元，盘中触及5月12日以来最低2,859美元。

出口商周一称，本作物季首月科特迪瓦可可豆到港量同比增加。

另外，预期天气条件有利作物生长，将提振该国2014/15年度的可可豆产量，2013/14年产量为创纪录水平。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收跌22英镑，或1.2%，报每吨1,870美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.15美分，或1.1%，报每磅1.8585美元。

LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 上扬25美元，或1.2%，报每吨2,073美元。

ICE-3月原糖期货 回落0.11美分，或0.7%，收报每磅15.93美分。

LIFFE-12月白糖期货 收涨0.30美元，或0.1%，报每吨422.70美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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