纽约期市：ICE可可期货跌至五个半月低位，因供应充裕

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约/伦敦11月3日 - 纽约可可期货周一跌至五个半月低位，受累于科特迪瓦(象牙海岸)丰产，投机客可能进一步抛售，以及美元走强。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中走低，因预期最大种植国巴西将迎来降雨。原糖期货走低，因美元走强和全球供应充裕。
ICE-12月可可期货 回落38美元，或1.3%，收报每吨2,861美元，盘中触及5月12日以来最低2,859美元。
出口商周一称，本作物季首月科特迪瓦可可豆到港量同比增加。
另外，预期天气条件有利作物生长，将提振该国2014/15年度的可可豆产量，2013/14年产量为创纪录水平。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货 收跌22英镑，或1.2%，报每吨1,870美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.15美分，或1.1%，报每磅1.8585美元。
LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 上扬25美元，或1.2%，报每吨2,073美元。
ICE-3月原糖期货 回落0.11美分，或0.7%，收报每磅15.93美分。
LIFFE-12月白糖期货 收涨0.30美元，或0.1%，报每吨422.70美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申