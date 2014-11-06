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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 03:58 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡六周来首次收在1.90之下，因预报巴西降雨和美元走强

路透纽约/伦敦11月6日 - 洲际交易所(ICE)3月阿拉比卡咖啡期货周四收在1.90美元之下，为六周来首次，因预报称最大咖啡豆种植国巴西将迎来降雨，以及美元走强重压以美元计价的商品。

ICE原糖期货触及五周半低位，因供应充裕和美元走强。可可期货小涨。

巴西受干旱侵袭的咖啡种植区将迎来春雨，可能缓解作物的生长压力，拖累交投最活跃的3月阿拉比卡咖啡期货 下跌2.55美分，或1.3%，收报每磅1.88美元。

这是自9月25日以来该合约首次收在1.90美元之下。

雷亚尔兑美元走软也重压阿拉比卡咖啡期货。雷亚尔兑美元 触及近六年低位2.5603雷亚尔。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 回落19美元，或0.9%，报每吨2,007美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅15.48美分，盘中触及9月29日以来最低15.42美元，受累于供应充裕和巴西雷亚尔兑美元走软。

LIFFE-12月白糖期货 上扬0.40美元，或0.1%，收报每吨415.40美元。交投最活跃的3月白糖期货 基本持平，收盘上扬0.20美元，报每吨410.50美元。

ICE-3月可可期货 收盘也基本持稳，小涨1美元，收报每吨2,871美元。

LIFFE-3月可可期货 上涨16英镑，或0.9%，收报每吨1,894英镑。(完)

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