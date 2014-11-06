纽约期市：阿拉比卡咖啡六周来首次收在1.90之下，因预报巴西降雨和美元走强

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约/伦敦11月6日 - 洲际交易所(ICE)3月阿拉比卡咖啡期货周四收在1.90美元之下，为六周来首次，因预报称最大咖啡豆种植国巴西将迎来降雨，以及美元走强重压以美元计价的商品。
ICE原糖期货触及五周半低位，因供应充裕和美元走强。可可期货小涨。
巴西受干旱侵袭的咖啡种植区将迎来春雨，可能缓解作物的生长压力，拖累交投最活跃的3月阿拉比卡咖啡期货 下跌2.55美分，或1.3%，收报每磅1.88美元。
这是自9月25日以来该合约首次收在1.90美元之下。
雷亚尔兑美元走软也重压阿拉比卡咖啡期货。雷亚尔兑美元 触及近六年低位2.5603雷亚尔。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 回落19美元，或0.9%，报每吨2,007美元。
ICE-3月原糖期货 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅15.48美分，盘中触及9月29日以来最低15.42美元，受累于供应充裕和巴西雷亚尔兑美元走软。
LIFFE-12月白糖期货 上扬0.40美元，或0.1%，收报每吨415.40美元。交投最活跃的3月白糖期货 基本持平，收盘上扬0.20美元，报每吨410.50美元。
ICE-3月可可期货 收盘也基本持稳，小涨1美元，收报每吨2,871美元。
LIFFE-3月可可期货 上涨16英镑，或0.9%，收报每吨1,894英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美