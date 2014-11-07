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货币新闻 | 2014年 11月 8日 星期六 06:31 BJT

纽约期市：原糖期货结束六日连跌收高，阿拉比卡咖啡期货下滑

路透纽约/伦敦11月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五收高，为七个交易日内首见，在昨日跌至五周半低点后受终端用户和技术性买盘提振。

ICE可可期货受技术面因素带动脱离本周触及的五个半月低点，而阿拉比卡咖啡期货下滑，因预报主要种植国巴西将迎来降雨。

ICE-3月原糖期货 放量收高0.21美分，或1.4%，报每磅15.69美分，周四曾触及9月29日以来最低15.42美元。

“市场极度超卖，15.50-15.75美分看来对终端用户而言是不错的买入机会。”商品投资公司OptionSellers.com创办人James Cordier表示。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)12月白糖期货 上扬3.50美元，或0.8%，收报每吨418.90美元。

ICE-3月可可期货 收高12美元或0.5%，收报每吨2,883美元。LIFFE-3月可可期货 上涨8英镑，或0.4%，收报每吨1,902英镑。

3月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.25美分，或0.7%，收报每磅1.8675美元。LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 升12美元，或0.6%，报每吨2,019美元。(完)

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