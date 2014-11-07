纽约期市：原糖期货结束六日连跌收高，阿拉比卡咖啡期货下滑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透纽约/伦敦11月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五收高，为七个交易日内首见，在昨日跌至五周半低点后受终端用户和技术性买盘提振。
ICE可可期货受技术面因素带动脱离本周触及的五个半月低点，而阿拉比卡咖啡期货下滑，因预报主要种植国巴西将迎来降雨。
ICE-3月原糖期货 放量收高0.21美分，或1.4%，报每磅15.69美分，周四曾触及9月29日以来最低15.42美元。
“市场极度超卖，15.50-15.75美分看来对终端用户而言是不错的买入机会。”商品投资公司OptionSellers.com创办人James Cordier表示。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)12月白糖期货 上扬3.50美元，或0.8%，收报每吨418.90美元。
ICE-3月可可期货 收高12美元或0.5%，收报每吨2,883美元。LIFFE-3月可可期货 上涨8英镑，或0.4%，收报每吨1,902英镑。
3月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.25美分，或0.7%，收报每磅1.8675美元。LIFFE-1月罗布斯塔咖啡期货 升12美元，或0.6%，报每吨2,019美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申