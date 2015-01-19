纽约期市：白糖跟随油价走低，伦敦可可期货小涨

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦1月19日 - 洲际交易所白糖期货周一走低，受累于油价下跌，伦敦可可和罗布斯塔咖啡期货在淡静交投中小涨。
美国软商品市场今日因马丁路德今日休市。
3月白糖期货 收跌1.60美元，或0.4%，报每吨397.30美元。
“我们预计糖价将在未来数月继续承压，因巴西的供应会超过有限的、逐步增加的需求，”摩根士丹利在一份商品市场报告中称。
“不过，2015年全球供应过剩减少，加之对甘蔗种植的再投资有限，应提振糖价按年上涨。”
布兰特原油期货跌至每桶49美元之下，美国原油期货也下跌超过1美元，因全球经济前景转淡，和伊拉克宣布石油产量创纪录。
伦敦可可期货小涨，因英镑兑美元和欧元小跌。5月可可期货 收涨3英镑，报每吨2,005英镑。
ICE-3月罗布斯塔咖啡期货 收涨1美元，报每吨1,971美元，市场在上周五劲跌28美元后回稳。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)