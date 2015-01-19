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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 02:16 BJT

纽约期市：白糖跟随油价走低，伦敦可可期货小涨

路透伦敦1月19日 - 洲际交易所白糖期货周一走低，受累于油价下跌，伦敦可可和罗布斯塔咖啡期货在淡静交投中小涨。

美国软商品市场今日因马丁路德今日休市。

3月白糖期货 收跌1.60美元，或0.4%，报每吨397.30美元。

“我们预计糖价将在未来数月继续承压，因巴西的供应会超过有限的、逐步增加的需求，”摩根士丹利在一份商品市场报告中称。

“不过，2015年全球供应过剩减少，加之对甘蔗种植的再投资有限，应提振糖价按年上涨。”

布兰特原油期货跌至每桶49美元之下，美国原油期货也下跌超过1美元，因全球经济前景转淡，和伊拉克宣布石油产量创纪录。

伦敦可可期货小涨，因英镑兑美元和欧元小跌。5月可可期货 收涨3英镑，报每吨2,005英镑。

ICE-3月罗布斯塔咖啡期货 收涨1美元，报每吨1,971美元，市场在上周五劲跌28美元后回稳。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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