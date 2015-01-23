纽约期市：原糖期货录得11个月以来最大单日跌幅，可可期货也走低

路透纽约/伦敦1月23日 - 原糖期货周五录得11个月以来最大单日跌幅，放量急跌逾5%，一系列技术性卖出信号使持续了一周的升势消退。纽约可可期货录得三个多月来最差周度表现。

阿拉比卡咖啡期货上扬，盘中一度挫至2014年7月以来最低，因预期巴西咖啡豆种植带的部分地区会有更多降雨。

原糖期货在纽约时段早盘跌至日低，在一分钟内下跌50点，跌穿100日移动均线和1月5日低点到10月9日高位升势的50%费波纳奇回档技术位。止损卖盘被触发，引发大量抛售，从而导致指标合约跌至61.8%费波纳奇回档技术位和50日移动均线之下。

之前，此间市场连涨六日，累计上涨9.5%，并在周三触及两个月高位。

3月原糖期货 收跌0.74美分，或4.7%，报每磅15.17美分，脱离日低15.08美分。

3月白糖期货 下跌14.50美元，或3.6%，收报每吨393.40美元。

纽约可可期货连跌第六日，至一年低位，本周收跌6.4%。

纽约3月可可期货 收跌46美元，或1.6%，报每吨2,755美元，略高于日内触及的现货月合约2014年1月以来最低2,754美元。伦敦5月可可期货 收跌23英镑，或1.2%，报每吨1,916英镑。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.5美分，或1.6%，报每磅1.6245美元，盘中触及7月以来最低1.5940美元。

3月罗布斯塔咖啡期货 收挫10美元，或0.5%，报每吨1,931美元。(完)

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