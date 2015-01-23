纽约期市：原糖期货录得11个月以来最大单日跌幅，可可期货也走低

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透纽约/伦敦1月23日 - 原糖期货周五录得11个月以来最大单日跌幅，放量急跌逾5%，一系列技术性卖出信号使持续了一周的升势消退。纽约可可期货录得三个多月来最差周度表现。
阿拉比卡咖啡期货上扬，盘中一度挫至2014年7月以来最低，因预期巴西咖啡豆种植带的部分地区会有更多降雨。
原糖期货在纽约时段早盘跌至日低，在一分钟内下跌50点，跌穿100日移动均线和1月5日低点到10月9日高位升势的50%费波纳奇回档技术位。止损卖盘被触发，引发大量抛售，从而导致指标合约跌至61.8%费波纳奇回档技术位和50日移动均线之下。
之前，此间市场连涨六日，累计上涨9.5%，并在周三触及两个月高位。
3月原糖期货 收跌0.74美分，或4.7%，报每磅15.17美分，脱离日低15.08美分。
3月白糖期货 下跌14.50美元，或3.6%，收报每吨393.40美元。
纽约可可期货连跌第六日，至一年低位，本周收跌6.4%。
纽约3月可可期货 收跌46美元，或1.6%，报每吨2,755美元，略高于日内触及的现货月合约2014年1月以来最低2,754美元。伦敦5月可可期货 收跌23英镑，或1.2%，报每吨1,916英镑。
3月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.5美分，或1.6%，报每磅1.6245美元，盘中触及7月以来最低1.5940美元。
3月罗布斯塔咖啡期货 收挫10美元，或0.5%，报每吨1,931美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%