纽约期市：纽约可可触及一年低位，原糖期货在高位整固

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透纽约/伦敦1月26日 - 纽约可可期货周一连跌第七日，触及一年低位，因技术面和基本面指标均变得越发利空，市场出现后续卖盘。而原糖期货跳涨。
阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中基本持平，一方面，市场在上周五触及六个月低位后反弹，而另一方面，预报称最大生产国巴西的咖啡豆种植带将有更多降雨。
可可期货延续上周的跌势，之前可可期货跌穿多条关键移动均线和长期费波纳奇回档技术位 ，另外，交易商称，最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可到港量增加，可可加工数据疲弱，以及西非作物生长天气改善等因素也鼓励投资者卖出。
纽约3月可可期货 收跌18美元，或0.7%，报每吨2,737美元，略高于日内触及的2014年1月以来最低2,731美元。伦敦5月可可期货 收跌17英镑，或0.9%，报每吨1,899美元。
原糖期货在上周跳涨5%后在高位整固。3月原糖期货 收涨0.18美分，或1.2%，报每磅15.35美分。
3月白糖期货 收升4.40美元，或1.1%，报每吨397.80美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.6美分，或0.4%，报每磅1.6185美元，略高于上周触触及的2014年7月以来最低1.5940美元。
3月罗布斯塔咖啡期货 收涨21美元，或1.1%，报每吨1,952美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)