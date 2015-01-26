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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 04:02 BJT

纽约期市：纽约可可触及一年低位，原糖期货在高位整固

路透纽约/伦敦1月26日 - 纽约可可期货周一连跌第七日，触及一年低位，因技术面和基本面指标均变得越发利空，市场出现后续卖盘。而原糖期货跳涨。

阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中基本持平，一方面，市场在上周五触及六个月低位后反弹，而另一方面，预报称最大生产国巴西的咖啡豆种植带将有更多降雨。

可可期货延续上周的跌势，之前可可期货跌穿多条关键移动均线和长期费波纳奇回档技术位 ，另外，交易商称，最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可到港量增加，可可加工数据疲弱，以及西非作物生长天气改善等因素也鼓励投资者卖出。

纽约3月可可期货 收跌18美元，或0.7%，报每吨2,737美元，略高于日内触及的2014年1月以来最低2,731美元。伦敦5月可可期货 收跌17英镑，或0.9%，报每吨1,899美元。

原糖期货在上周跳涨5%后在高位整固。3月原糖期货 收涨0.18美分，或1.2%，报每磅15.35美分。

3月白糖期货 收升4.40美元，或1.1%，报每吨397.80美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.6美分，或0.4%，报每磅1.6185美元，略高于上周触触及的2014年7月以来最低1.5940美元。

3月罗布斯塔咖啡期货 收涨21美元，或1.1%，报每吨1,952美元。(完)

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