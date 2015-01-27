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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 03:19 BJT

纽约期市：巴西降雨预报拖累原糖期货走低，纽约可可期货反弹

路透纽约/伦敦1月27日 - 洲际交易所原糖期货周二放量下跌逾2%，因预报称最大种植国巴西将迎来降雨，以及预期印度将批准新的出口补贴。纽约可可期货从一年低位反弹。

技术性买盘和空头回补推动阿拉比卡咖啡期货上扬近4%。

原糖期货走低，因预报称巴西甘蔗种植区的部分地区将迎来急需的降水。交易商称，预期全球第二大产糖国印度可能不就将提高原糖出口补贴，因政府向前推进这项补贴计划。

3月原糖期货 收跌0.19美分，或1.2%，报每磅15.16美元，收盘价远高于15美分的心理位，盘中急跌2.7%，至14.93美分的日低。

3月白糖合约 收挫3.80美元，或1%，报每吨394.00美元。

可可期货涨跌互现。纽约3月可可期货 收涨6美元，或0.2%，报每吨2,743美元，因在现货月合约触及2014年1月以来最低2,728美元后，投资者认为市场超卖。

伦敦5月可可期货 收跌6英镑，或0.3%，报每吨1,893英镑。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨6.35美分，或3.9%，报每磅1.6820美元。

3月罗布斯塔咖啡期货 上扬35美元，或1.8%，收报每吨1,987美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
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