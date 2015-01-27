纽约期市：巴西降雨预报拖累原糖期货走低，纽约可可期货反弹

欧洲已公布经济指标--2017/5/12
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透纽约/伦敦1月27日 - 洲际交易所原糖期货周二放量下跌逾2%，因预报称最大种植国巴西将迎来降雨，以及预期印度将批准新的出口补贴。纽约可可期货从一年低位反弹。
技术性买盘和空头回补推动阿拉比卡咖啡期货上扬近4%。
原糖期货走低，因预报称巴西甘蔗种植区的部分地区将迎来急需的降水。交易商称，预期全球第二大产糖国印度可能不就将提高原糖出口补贴，因政府向前推进这项补贴计划。
3月原糖期货 收跌0.19美分，或1.2%，报每磅15.16美元，收盘价远高于15美分的心理位，盘中急跌2.7%，至14.93美分的日低。
3月白糖合约 收挫3.80美元，或1%，报每吨394.00美元。
可可期货涨跌互现。纽约3月可可期货 收涨6美元，或0.2%，报每吨2,743美元，因在现货月合约触及2014年1月以来最低2,728美元后，投资者认为市场超卖。
伦敦5月可可期货 收跌6英镑，或0.3%，报每吨1,893英镑。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨6.35美分，或3.9%，报每磅1.6820美元。
3月罗布斯塔咖啡期货 上扬35美元，或1.8%，收报每吨1,987美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 p +0.4 f +1.7 p 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京5月12日 - 中国央行参事盛松成近日称，不主张一次性把汇率放开、汇率完全由市场决定，因为市场可能出现超调，这会伤害经济；他主张应加强预期管理，保持汇率基本稳定。他并认为未来人民币汇率不会大幅贬值，反而可能会升值
路透5月12日 - 多数东南亚股市周五持平至收低，追随亚洲其他地区 和美国股市走势；泰国股市连续第五日收低。 亚股下跌，追随隔夜美股跌势。百货商店股出现一波抛售，拖累美股 下跌。 泰国股市 收跌0.4%，至近一个月最低，受金融和能源股拖累 。该股指本周下跌1.6%。 新加坡股市 收跌0.5%，大华银行 和华侨银行<OCBC.S I>跌幅居前。不过该股指连续第三周上涨。 来宝集团 下跌逾30%，上日下跌33%。该公司股票本周暴跌 逾50%，因为公布的季度财报亏损，引发对其财务状况的担忧。 印尼股市 终止两日连跌，收涨0.4%。 菲律宾股市 、越南股市 和马来西亚股市 收盘持 平。 涨跌 当日 今 年以来 2016年