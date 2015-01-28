纽约期市：纽约可可期货延续跌势触及一年低位，原糖期货持稳

路透纽约/伦敦1月28日 - 纽约可可期货周三放量下跌至一年低位，延续因供应充裕和需求疲弱引发的跌势。原糖期货持稳。

可可期货在过去就个交易日中，第八日走低，交易商称，因三大主要地区的可可加工数据疲弱，以及最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的咖啡豆到港数量增加。