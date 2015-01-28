纽约期市：纽约可可期货延续跌势触及一年低位，原糖期货持稳

标题新闻；沙特阿美将6月对亚洲石油供应减少约700万桶，作为全球减产行动的一部分-消息人士
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路透纽约/伦敦1月28日 - 纽约可可期货周三放量下跌至一年低位，延续因供应充裕和需求疲弱引发的跌势。原糖期货持稳。
阿拉比卡咖啡期货走低，因预报称部分咖啡豆种植区将出现持续降雨。
可可期货在过去就个交易日中，第八日走低，交易商称，因三大主要地区的可可加工数据疲弱，以及最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的咖啡豆到港数量增加。
ICE-3月可可期货 收跌28美元，或1%，报每吨2,715美元，略高于日低2,712美元，此为去年1月以来最低。根据路透初步数据，总成交量超过3.5万口，较250日均值高60%。
伦敦5月可可期货 收跌13英镑，或0.7%，报每吨1,880英镑。
3月原糖期货 收盘基本持稳在每磅15.16美分，盘中交易区间为14.97-15.34美分。
3月白糖期货 收跌2.10美元，或0.5%，报每吨391.90美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.5美分，或0.3%，报每磅1.6770美元。
3月罗布斯塔咖啡期货 收跌3美元，或0.2%，报每吨1,984美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 美国租车公司Hertz Global Holdings公布的季度亏损大于预期，且营收也不及预期，受美国市场定价较低拖累。