版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 02:54 BJT

纽约期市：纽约可可期货延续跌势触及一年低位，原糖期货持稳

路透纽约/伦敦1月28日 - 纽约可可期货周三放量下跌至一年低位，延续因供应充裕和需求疲弱引发的跌势。原糖期货持稳。

阿拉比卡咖啡期货走低，因预报称部分咖啡豆种植区将出现持续降雨。

可可期货在过去就个交易日中，第八日走低，交易商称，因三大主要地区的可可加工数据疲弱，以及最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的咖啡豆到港数量增加。

ICE-3月可可期货 收跌28美元，或1%，报每吨2,715美元，略高于日低2,712美元，此为去年1月以来最低。根据路透初步数据，总成交量超过3.5万口，较250日均值高60%。

伦敦5月可可期货 收跌13英镑，或0.7%，报每吨1,880英镑。

3月原糖期货 收盘基本持稳在每磅15.16美分，盘中交易区间为14.97-15.34美分。

3月白糖期货 收跌2.10美元，或0.5%，报每吨391.90美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.5美分，或0.3%，报每磅1.6770美元。

3月罗布斯塔咖啡期货 收跌3美元，或0.2%，报每吨1,984美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐