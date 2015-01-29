纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至六个半月低位，原糖期货重挫

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透纽约/伦敦1月29日 - 阿拉比卡咖啡期货周四一度下跌逾5%，触及六个半月低位，因多头结清头寸相关的技术性卖盘。原糖期货走低，因传言印度不久将会宣布刺激原糖出口的举措。
纽约可可期货在过去10日中第九日走低，触及一年低位，因商品市场普跌和美元上扬。
交易商称，阿拉比卡咖啡期货承压，因预报称最大咖啡豆种植国巴西的部分种植区将迎来急需的降雨，市场延续跌势，因短线买家出脱多头头寸。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌7.7美分，或4.6%，报每磅1.60美元，盘中重挫5.4%，至7月以来最低1.5870美元，因在本周低位之下触发止损卖盘。
3月罗布斯塔咖啡期货 收挫40美元，或2%，报每吨1,944美元。
原糖市场也重挫，3月原糖期货 收跌0.31美分，或2%，报每磅14.85美分。
3月白糖期货 收跌7.30美元，或1.9%，报每吨384.60美元。
ICE-3月可可期货 收跌29美元，或1.1%，报每吨2,686美元，略高于盘中触及的2014年1月触及的最低水平2,683美元。
伦敦5月可可期货 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,877英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。