纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至六个半月低位，原糖期货重挫

路透纽约/伦敦1月29日 - 阿拉比卡咖啡期货周四一度下跌逾5%，触及六个半月低位，因多头结清头寸相关的技术性卖盘。原糖期货走低，因传言印度不久将会宣布刺激原糖出口的举措。

纽约可可期货在过去10日中第九日走低，触及一年低位，因商品市场普跌和美元上扬。

交易商称，阿拉比卡咖啡期货承压，因预报称最大咖啡豆种植国巴西的部分种植区将迎来急需的降雨，市场延续跌势，因短线买家出脱多头头寸。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌7.7美分，或4.6%，报每磅1.60美元，盘中重挫5.4%，至7月以来最低1.5870美元，因在本周低位之下触发止损卖盘。

3月罗布斯塔咖啡期货 收挫40美元，或2%，报每吨1,944美元。

原糖市场也重挫，3月原糖期货 收跌0.31美分，或2%，报每磅14.85美分。

3月白糖期货 收跌7.30美元，或1.9%，报每吨384.60美元。

ICE-3月可可期货 收跌29美元，或1.1%，报每吨2,686美元，略高于盘中触及的2014年1月触及的最低水平2,683美元。

伦敦5月可可期货 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,877英镑。(完)

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