纽约期市：空头回补推高期糖，阿拉比卡咖啡期货跌至7月以来最低

路透纽约/伦敦2月3日 - 原糖期货周二跳涨逾3%，受空头回补带动从前一日触及的一个月低位反弹，跟随主要商品市场的普涨之势。阿拉比卡咖啡期货跌至7月以来最低，因巴西降雨。

可可期货从周一触及的一年低位回升，但因短期供应充裕而缩减涨幅。

交易商称，美国市场成交放量，因随着3月合约首个交割通知日临近，投资者将3月合约展期至5月合约。

原糖期货急升，因市场在略低于周一触及的一个月低位水平寻获强劲支撑后，出现空头回补和技术性买盘。

3月原糖期货 收涨0.25美分，或1.8%，报每磅14.47美分，盘中跳涨3.7%，至14.74美分。今日的交投区间陷于周一的宽阔区间内。

3月白糖期货 收涨5.90美元，或1.6%，报每吨377.70美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.7美分，或1%，报每磅1.6075美元，盘中跌至去年7月中以来最低1.5840美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 回落9美元，或0.5%，收报每吨1,939美元。

3月纽约可可期货 收涨19美元，或0.7%，报每吨2,691美元。5月伦敦可可期货 攀升15英镑，或0.8%，收报每吨1,883英镑。(完)

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