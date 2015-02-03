纽约期市：空头回补推高期糖，阿拉比卡咖啡期货跌至7月以来最低

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透纽约/伦敦2月3日 - 原糖期货周二跳涨逾3%，受空头回补带动从前一日触及的一个月低位反弹，跟随主要商品市场的普涨之势。阿拉比卡咖啡期货跌至7月以来最低，因巴西降雨。
可可期货从周一触及的一年低位回升，但因短期供应充裕而缩减涨幅。
交易商称，美国市场成交放量，因随着3月合约首个交割通知日临近，投资者将3月合约展期至5月合约。
原糖期货急升，因市场在略低于周一触及的一个月低位水平寻获强劲支撑后，出现空头回补和技术性买盘。
3月原糖期货 收涨0.25美分，或1.8%，报每磅14.47美分，盘中跳涨3.7%，至14.74美分。今日的交投区间陷于周一的宽阔区间内。
3月白糖期货 收涨5.90美元，或1.6%，报每吨377.70美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.7美分，或1%，报每磅1.6075美元，盘中跌至去年7月中以来最低1.5840美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 回落9美元，或0.5%，收报每吨1,939美元。
3月纽约可可期货 收涨19美元，或0.7%，报每吨2,691美元。5月伦敦可可期货 攀升15英镑，或0.8%，收报每吨1,883英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。