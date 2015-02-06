纽约期市：生产商卖盘拖累原糖从高位回落，咖啡期货走坚

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透纽约2月6日 - 原糖期货周五急升，受助于大量空头回补和3月/5月合约套利交易，但生产商卖盘拖累原糖期价从高位回落。
阿拉比卡咖啡期货也攀升，且本周收涨，为一个月来首次，因预报称最大种植国巴西的天气干燥，引发市场担忧作物生长。
纽约可可期货上扬，进一步脱离周一触及的一年低位，交易商称，因在季节性哈麦丹风(Harmattan wind)吹袭后，市场担忧科特迪瓦和戛纳部分地区的作物可能受损，从而促使投资者买入。为期五日的指数基金展期已经开始，提振美国市场3月/5月合约展期成交量。
原糖期货早盘跳涨，之前3月合约升穿向1月高位回升升势的23.6%费波纳奇回档技术位14.59美分。该合约在14.89美分附近的38.2%回档位遇阻，该水平略低于日高。
ICE-3月原糖期货收涨0.1美分，或0.7%，报每磅14.51美分，盘中急升3.4%。本周收跌1.9%，连跌第三周。2月5日未平仓合约总量连升第八日。
3月白糖期货 收高3.30美元，或0.9%，报每吨381.80美元。
3月阿拉比卡咖啡期货 上涨2.1美分，或1.3%，收报每磅1.6685美元。5月罗布斯塔咖啡期货 升11美元，或0.6%，收报每吨1,965美元。
3月纽约可可期货 收涨32美元，或1.2%，报每吨2,775美元。5月伦敦可可期货 收高21英镑，或1.1%，报每吨1,929英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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