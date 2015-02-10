纽约期市：原糖现货合约溢价攀升至2013年高位，阿拉比卡咖啡期货走低

路透纽约/伦敦2月10日 - 原糖期货周二放量走低，但现货月合约溢价攀升至2013年高位，因最大种植国巴西的现货市场需求强劲。阿拉比卡咖啡期货走低，受累于看空的期权交易。

可可期货涨跌互现，纽约可可市场连续第六日收涨。

ICE-3月原糖期货收跌0.11美分，或0.7%，报每磅14.71美分。

3月/5月合约溢价SB-1=R升至0.18美分，上周五结算时为贴水0.06美分，因中国购买巴西现货糖，而后者的糖供应已经被订购一空。市场传言中国购买中美洲的糖。

交易商称，展期交易提振总成交量，使其较日均水平高出逾32万口，因指数基金展期。3月合约将于2月27日到期。

3月白糖期货 跌3美元，或0.8%，收报每吨383.80美元，该合约将在周五到期。

3月阿拉比卡咖啡期货 收跌8.20美分，或4.9%，报每磅1.594美元，成交放量，超过6万口，较日成交均值高出近两倍。

5月罗布斯塔咖啡期货 收跌6美元，或0.3%，报每吨1,971美元。

交投最活跃的纽约5月可可期货 收涨2美元，或0.1%，报每吨2,868美元。5月伦敦可可期货 收跌10英镑，或0.5%，报每吨1,967英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)