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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 03:15 BJT

纽约期市：原糖大涨逾2%，可可期货升至三周高位

路透纽约/伦敦2月12日 - 原糖期货周四大涨2%，因巴西雷亚尔走强以及对短期供应的需求提振现货月合约的溢价，可可期货延续升势，创三周高位。

受空头回补以及巴西雷亚尔走强支撑，阿拉比卡咖啡期货上扬。罗布斯塔咖啡期货跳升至一个月高位，因天气干燥预计影响巴西产量。

原糖市场，3月/5月溢价SB-1=R高见0.19美分，为2013年11月来最高，3月合约将在2月27日到期。

ICE-3月原糖期货 收高0.33美分，或2.2%，报每磅15.04美分，尾盘升至15.05美分的两周高位。

3月白糖期货 升6.40美元，或1.7%，收报每吨383.40美元。

交投最活跃的纽约5月可可期货 收涨35美元，或1.2%，报每吨2,919美元。5月伦敦可可期货 收高6英镑，或0.3%，报每吨1,987英镑。

3月阿拉比卡咖啡期货 收高5.15美分，或3.2%，报每磅1.6745美元，5月罗布斯塔咖啡期货 收高46美元，或2.3%，报每吨2,020美元。(完)

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