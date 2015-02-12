纽约期市：原糖大涨逾2%，可可期货升至三周高位

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透纽约/伦敦2月12日 - 原糖期货周四大涨2%，因巴西雷亚尔走强以及对短期供应的需求提振现货月合约的溢价，可可期货延续升势，创三周高位。
受空头回补以及巴西雷亚尔走强支撑，阿拉比卡咖啡期货上扬。罗布斯塔咖啡期货跳升至一个月高位，因天气干燥预计影响巴西产量。
原糖市场，3月/5月溢价SB-1=R高见0.19美分，为2013年11月来最高，3月合约将在2月27日到期。
ICE-3月原糖期货 收高0.33美分，或2.2%，报每磅15.04美分，尾盘升至15.05美分的两周高位。
3月白糖期货 升6.40美元，或1.7%，收报每吨383.40美元。
交投最活跃的纽约5月可可期货 收涨35美元，或1.2%，报每吨2,919美元。5月伦敦可可期货 收高6英镑，或0.3%，报每吨1,987英镑。
3月阿拉比卡咖啡期货 收高5.15美分，或3.2%，报每磅1.6745美元，5月罗布斯塔咖啡期货 收高46美元，或2.3%，报每吨2,020美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。