纽约期市：原糖期货走低，因印度批准实施出口补贴

路透纽约/伦敦2月19日 - 原糖期货周四急挫约3%，因印度批准实施原糖出口补贴。阿拉比卡咖啡期货连跌第四日，至一年低位，因巴西雷亚尔疲弱促使生产商卖出。

可可期货在触及一个月高位后基本持稳。

ICE原糖期货走低，因印度同意对140万吨原糖实施出口刺激政策，这可能导致全球糖市供应大幅增加。

ICE-5月原糖期货 收跌0.37美分，或2.5%，报每磅14.64美分。

“现在我们必须分析印度最终能出口多少糖，该国的甘蔗收割已完成了近60%，”INTL FCStone的糖和乙醇经理Bruno Lima称。

雷亚尔 走疲提振了巴西加工商出售以美元计价原糖所产生的回报。

3月白糖期货 收跌7.70美元，或2%，报每吨387.30美元，之前急挫3.3%。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.3美分，或2.7%，报每磅1.5265美元，盘中触及一年低位1.5245美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收跌19美元，或1%，报每吨1,990美元。

ICE-5月纽约可可期货 收涨2美元，或0.1%，报每吨2,975美元，盘中触及五周高位2,985美元。

5月伦敦可可期货 收跌4英镑，或0.2%，收报每吨1,999英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)