更正-纽约期市：原糖期货续跌至2010年最低，阿拉比卡咖啡触及一年低点

路透纽约/伦敦2月20日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货大跌逾2%，至近五年最低，受技术性卖盘拖累连跌第三日，而阿拉比卡咖啡期货触及一年低点。

伦敦可可期货升至五周高位。

交易商表示，原糖期货延续本周的大跌走势，吸引了技术性卖家，昨日因印度批准实施原糖出口补贴，令期价承压。

ICE-5月原糖期货 收低0.32美分，或2.2%，报每磅14.32美分，盘中一度大跌2.7%，报14.25美分的2010年5月来最低。

交易商关注3月原糖期货在2月27日到期。

3月白糖期货 收低6.30美元，或1.6%，收报每吨381美元，盘中跌至379.10美元的合约低点。

交易商表示，阿拉比卡咖啡期货尾盘受空头回补带动转升。ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收高0.25美分，或0.2%，报每磅1.5290美元，盘中跌至一年低点1.5085美元。本周该合约跌8.2%，为2014年10月来最大周度跌幅。

5月罗布斯塔咖啡期货 收低16美元，或0.8%，报每吨1,974美元。

纽约5月可可期货 收涨4美元，或0.1%，报每吨2,979美元。5月伦敦可可期货 收高16英镑，或0.8%，报每吨2,015英镑，盘中升至1月15日来最高。(完)

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