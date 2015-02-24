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亚洲 | 2015年 2月 25日 星期三 03:12 BJT

纽约期市：原糖期货从五年低点反弹，3月/5月价差收窄

路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从五年低点反弹，成交放量，受空头回补带动，在周五现货月合约到期前，溢价几乎都被抹去。

纽约可可期货连升第15个交易日，突破关键技术水准，升至四个月高位。阿拉比卡咖啡期货在淡静交投中转升，盘中一度跌至一年低点。

ICE-5月原糖期货 收高0.02美分，或0.1%，报每磅14.15美分，盘中一度跌至14.02美分的2010年5月来最低。

“由于没有跌穿14美分，我们获得一些空头回补。”法国兴业银行巴西交易台主管Michael McDougall表示。

交易员关注3月合约接近到期，周一其平仓合约由83,738骤降至66,372口。3月/5月价差盘中一度升至0.23美分的2013年10月来最高，之后又低见0.01美分的贴水。

5月白糖期货 收高0.30美元，或0.1%，收报每吨378美元，盘中跌至375.30美元的合约低点。

纽约5月可可期货 收涨16美元，或0.5%，报每吨3,017美元。5月伦敦可可期货 收高8英镑，或0.4%，报每吨2,030英镑。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收高0.65美分，或0.4%，报每磅1.4890美元，盘中跌至一年低点1.4775美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收低30美元，或1.5%，报每吨1,918美元。(完)

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