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亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 04:20 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡大跌2%至一年低点，可可期货转升

路透纽约/伦敦2月26日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四大跌至一年低点，受技术性卖盘和美元大涨拖累，而可可期货因选择权相关交易转升。

原糖期货从昨日触及的2010年5月来最低水准反弹，重返约14美分，在现货月合约周五到期前，其溢价小幅扩阔。

“2月在阿拉比卡咖啡期货市场有大量投机性卖盘，”荷兰合作银行商品分析师Carlos Mera表示。

交易商表示，主要糖和咖啡种植国巴西货币雷亚尔 疲弱也令市场卖压加重。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 下挫2.90美分，或2%，报每磅1.4055美元，盘中跌至去年2月来最低的1.4030美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收低17美元，或0.9%，报每吨1,869美元，稍早跌至1月2日来最低的1,862美元。

纽约5月可可期货 收涨22美元，或0.7%，报每吨2,981美元。5月伦敦可可期货 收高21英镑，或1.1%，报每吨2,008英镑。

ICE-5月原糖期货 收高0.2美分，或1.5%，报每磅13.99美分，略高逾周三低点13.75美分，这是2010年5月来最低。

3月白糖期货 收高4.60美元，或1.2%，收报每吨376.20美元。(完)

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