纽约期市：阿拉比卡咖啡大跌2%至一年低点，可可期货转升

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透纽约/伦敦2月26日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四大跌至一年低点，受技术性卖盘和美元大涨拖累，而可可期货因选择权相关交易转升。
原糖期货从昨日触及的2010年5月来最低水准反弹，重返约14美分，在现货月合约周五到期前，其溢价小幅扩阔。
“2月在阿拉比卡咖啡期货市场有大量投机性卖盘，”荷兰合作银行商品分析师Carlos Mera表示。
交易商表示，主要糖和咖啡种植国巴西货币雷亚尔 疲弱也令市场卖压加重。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 下挫2.90美分，或2%，报每磅1.4055美元，盘中跌至去年2月来最低的1.4030美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 收低17美元，或0.9%，报每吨1,869美元，稍早跌至1月2日来最低的1,862美元。
纽约5月可可期货 收涨22美元，或0.7%，报每吨2,981美元。5月伦敦可可期货 收高21英镑，或1.1%，报每吨2,008英镑。
ICE-5月原糖期货 收高0.2美分，或1.5%，报每磅13.99美分，略高逾周三低点13.75美分，这是2010年5月来最低。
3月白糖期货 收高4.60美元，或1.2%，收报每吨376.20美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-