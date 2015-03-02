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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 03:13 BJT

纽约期市：原糖期货跌至五个月低位，阿拉比卡咖啡触及一年最低

路透纽约/伦敦3月2日 - 原糖期货周一跌至逾五个月最低，因数据显示，有大量3月原糖合约交割，其中大部分来自最大甘蔗种植国巴西。阿拉比卡咖啡期货延续跌势，触及一年低位。

纽约可可期货走低，因上周公布的数据显示，投机客的多头头寸增幅为2007年以来最大。伦敦可可则因英镑走疲而受到支撑。

交易所数据显示，有逾100万吨ICE-3月原糖合约交割，规模为至少1989年以来最大。

其中，至少有近73万吨来自巴西，令很多交易商感到意外，他们原本认为该国并没有很多原糖可供交割。

ICE-5月原糖期货 收跌0.13美分，或0.9%，报每磅13.64美分，盘中触及五个月低位13.57美分。

5月白糖期货 收挫1.40美元，或0.4%，报每吨370.40美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.15美分，或1.5%，报每磅1.3835美元，盘中触及去年2月12日以来最低1.3795美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 回落15美元，或0.8%，收报每吨1,892美元。

5月伦敦可可期货 收涨5英镑，或0.2%，报每吨2,031美元。5月纽约可可期货 收跌10美元，或0.3%，报每吨3,006美元。(完)

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