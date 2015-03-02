纽约期市：原糖期货跌至五个月低位，阿拉比卡咖啡触及一年最低

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦3月2日 - 原糖期货周一跌至逾五个月最低，因数据显示，有大量3月原糖合约交割，其中大部分来自最大甘蔗种植国巴西。阿拉比卡咖啡期货延续跌势，触及一年低位。
纽约可可期货走低，因上周公布的数据显示，投机客的多头头寸增幅为2007年以来最大。伦敦可可则因英镑走疲而受到支撑。
交易所数据显示，有逾100万吨ICE-3月原糖合约交割，规模为至少1989年以来最大。
其中，至少有近73万吨来自巴西，令很多交易商感到意外，他们原本认为该国并没有很多原糖可供交割。
ICE-5月原糖期货 收跌0.13美分，或0.9%，报每磅13.64美分，盘中触及五个月低位13.57美分。
5月白糖期货 收挫1.40美元，或0.4%，报每吨370.40美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.15美分，或1.5%，报每磅1.3835美元，盘中触及去年2月12日以来最低1.3795美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 回落15美元，或0.8%，收报每吨1,892美元。
5月伦敦可可期货 收涨5英镑，或0.2%，报每吨2,031美元。5月纽约可可期货 收跌10美元，或0.3%，报每吨3,006美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率