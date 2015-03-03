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亚洲 | 2015年 3月 4日 星期三 03:20 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货录得2010年底以来最大单日跌幅，因尾盘抛售

路透纽约/伦敦3月3日 - 阿拉比卡咖啡期货周二猛跌逾6%，至13个月低位，跌幅为2010年以来最大，因尾盘一波自动卖单被触发，吸引投机客卖出。原糖期货跌至逾五个月来最低。

可可期货升至去年10月以来最高，受助于技术性买盘和对第二大种植国加纳产量的担忧。

5月阿拉比卡咖啡期货 重挫8.60美分，或6.2%，收报每磅1.2975美元，盘中跌至去年2月以来最低1.288美元。

交易商称，尾盘执行价在1.35美元之下的5月合约止损卖盘被触发，吸引大量卖盘涌现，从而导致成交量急增。在最后30分钟内，有超过7,000口合约易手，接近该合约今日成交量的三分之一。

阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡期货KC-LRC2=R溢价跌穿51美分，为2014年1月以来最窄。

5月罗布斯塔咖啡期货 跌11美元，或0.6%，收报每吨1,881美元。

ICE-5月原糖期货 收跌0.19美分，或1.4%，收报每磅13.45美分，盘中触及9月底以来最低13.38美分。

5月白糖期货 收跌4.10美元，或1.1%，报每吨369.60美元。

5月伦敦可可期货 收涨7英镑，或0.3%，报每吨2,038英镑，盘中触及10月1日以来最高2,040英镑。

5月纽约可可期货 上扬16美元，或0.5%，收报每吨3,022美元，略高于200日移动均线，且盘中触及10月27日以来最高3,038美元。(完)

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