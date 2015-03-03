纽约期市：阿拉比卡咖啡期货录得2010年底以来最大单日跌幅，因尾盘抛售

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透纽约/伦敦3月3日 - 阿拉比卡咖啡期货周二猛跌逾6%，至13个月低位，跌幅为2010年以来最大，因尾盘一波自动卖单被触发，吸引投机客卖出。原糖期货跌至逾五个月来最低。
可可期货升至去年10月以来最高，受助于技术性买盘和对第二大种植国加纳产量的担忧。
5月阿拉比卡咖啡期货 重挫8.60美分，或6.2%，收报每磅1.2975美元，盘中跌至去年2月以来最低1.288美元。
交易商称，尾盘执行价在1.35美元之下的5月合约止损卖盘被触发，吸引大量卖盘涌现，从而导致成交量急增。在最后30分钟内，有超过7,000口合约易手，接近该合约今日成交量的三分之一。
阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡期货KC-LRC2=R溢价跌穿51美分，为2014年1月以来最窄。
5月罗布斯塔咖啡期货 跌11美元，或0.6%，收报每吨1,881美元。
ICE-5月原糖期货 收跌0.19美分，或1.4%，收报每磅13.45美分，盘中触及9月底以来最低13.38美分。
5月白糖期货 收跌4.10美元，或1.1%，报每吨369.60美元。
5月伦敦可可期货 收涨7英镑，或0.3%，报每吨2,038英镑，盘中触及10月1日以来最高2,040英镑。
5月纽约可可期货 上扬16美元，或0.5%，收报每吨3,022美元，略高于200日移动均线，且盘中触及10月27日以来最高3,038美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9