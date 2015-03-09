纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大跌，原糖期货徘徊在2010年低位之上

路透纽约/伦敦3月9日 - 阿拉比卡咖啡期货周一急跌4%，跌向13个月低位，因巴西雷亚尔继续走软，市场再现一波大规模投机性抛售。
原糖期货也回落，逼近2010年来最低。可可期货在淡静交投中延续跌势。
周五公布的数据显示，近期阿拉比卡咖啡期货走低是因投机性卖盘所致，因非商业性投资者在截至3月3日当周转为持有净空头头寸，为13个月来首次。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.9美分，或2.1%，报每磅1.37美元，盘中重挫4.1%，至1.3415美元，守在上周触及的13个月低位1.2880美元之上。
交易商称，巴西雷亚尔 走疲吸引投机客在技术面仍然疲弱的情况下卖出，另外，种植区的降雨也加重了市场压力。
ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌10美元，或0.5%，报每吨1,871美元。
原糖期货也走低，5月合约 收跌0.17美分，或1.3%，报磅13.27美分，略高于上周触及的2010年5月以来最低13.18美分。
5月白糖期货 回落3.40美元，或0.9%，收报每吨370.80美元。
5月纽约可可期货 收跌11美元，或0.4%，报每吨2,934美元，连跌第四日。
5月伦敦可可期货 跌11英镑，或0.5%，收报每吨2,018英镑。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)