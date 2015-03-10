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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 02:25 BJT

纽约期市：原糖期货跌至六年低点，因巴西雷亚尔进一步下挫

路透纽约/伦敦3月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至六年低点，阿拉比卡咖啡期货跌向13个月低位，因主要出产国巴西货币雷亚尔继续走软，吸引生产商和投机商抛售。

纽约可可期货连跌第五日，伦敦市场也下滑，因美元强劲及投资人结清仓位。

近月5月原糖合约 收跌0.25美分，或1.9%，报磅13.02美分，盘中一度大跌2.2%，报12.98美分，为2009年4月以来最低。

5月白糖期货 回落2.10美元，或0.6%，收报每吨365.80美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.95美分，或1.4%，报每磅1.3505美元，接近上周二触及的13个月低位1.2880美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收跌15美元，或0.8%，报每吨1,856美元。

5月纽约可可期货 收跌21美元，或0.7%，报每吨2,913美元，5月伦敦可可期货 跌13英镑，或0.6%，收报每吨2,005英镑。(完)

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