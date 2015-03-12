纽约期市：罗布斯塔咖啡期货跌至13个月低点，纽约可可期货连跌第七日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦3月12日 - 罗布斯塔咖啡期货周四扩大跌势至13个月低点，因基金和技术性卖盘，而技术性卖压也令纽约可可期货放量连跌第七日。
原糖期货升至昨日触及的六年低点之上，因市场出现盘整，尽管全球最大产糖国－巴西货币雷亚尔进一步下滑，本周稍早吸引生产商抛售。
ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌52美元，或2.9%，报每吨1,768美元，稍早跌至2014年2月来最低的1,756美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 收高0.45美分，或0.3%，报每磅1.322美元，交易所数据显示，周三未平仓合约升至194,613口，为2008年3月来最高。
可可期货继续从数月高位和关键的费波纳奇回档水准下滑。
5月纽约可可期货 收跌17美元，或0.6%，报每吨2,838美元，之前在61.8%费波纳奇回档位2,813美元寻求支撑。
5月伦敦可可期货 跌9英镑，或0.5%，收报每吨1,989英镑。
原糖期货连升两日，从技术性超卖水准回升。5月原糖合约 收高0.07美分，或0.5%，报磅13.21美分，5月白糖期货 回落0.70美元，或0.2%，收报每吨371.10美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率