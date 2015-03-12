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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 02:18 BJT

纽约期市：罗布斯塔咖啡期货跌至13个月低点，纽约可可期货连跌第七日

路透纽约/伦敦3月12日 - 罗布斯塔咖啡期货周四扩大跌势至13个月低点，因基金和技术性卖盘，而技术性卖压也令纽约可可期货放量连跌第七日。

原糖期货升至昨日触及的六年低点之上，因市场出现盘整，尽管全球最大产糖国－巴西货币雷亚尔进一步下滑，本周稍早吸引生产商抛售。

ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌52美元，或2.9%，报每吨1,768美元，稍早跌至2014年2月来最低的1,756美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收高0.45美分，或0.3%，报每磅1.322美元，交易所数据显示，周三未平仓合约升至194,613口，为2008年3月来最高。

可可期货继续从数月高位和关键的费波纳奇回档水准下滑。

5月纽约可可期货 收跌17美元，或0.6%，报每吨2,838美元，之前在61.8%费波纳奇回档位2,813美元寻求支撑。

5月伦敦可可期货 跌9英镑，或0.5%，收报每吨1,989英镑。

原糖期货连升两日，从技术性超卖水准回升。5月原糖合约 收高0.07美分，或0.5%，报磅13.21美分，5月白糖期货 回落0.70美元，或0.2%，收报每吨371.10美元。(完)

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