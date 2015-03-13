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亚洲 | 2015年 3月 14日 星期六 02:20 BJT

纽约期市：原糖期货重挫近5%至六年低点

路透纽约/伦敦3月13日 - 原糖期货周五重挫近5%，至六年低点，而咖啡期货跌至逾13个月最低，受主要出产国巴西货币雷亚尔兑美元跌至12年最低拖累。

纽约可可期货连跌第八个交易日，在关键技术水准寻获支撑，而伦敦可可期货上涨，较纽约市场的溢价扩阔。

巴西雷亚尔 走软刺激生产商抛售以美元计价的糖和咖啡，以锁定本币回报。

5月原糖合约 收低0.51美分，或3.9%，报每磅12.70美分，今日跌幅为1月23日来最大，盘中一度重挫4.8%，至2009年4月来最低的12.57美分。

汤森路透初步数据显示，总成交量超过17.5万口，较250日均值高80%。

5月白糖期货 收挫8.40美元，或2.3%，收报每吨362.70美元。

ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌60美元，或3.4%，报每吨1,708美元，稍早跌至2014年1月来最低的1,685美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收低2.4美分，或1.8%，报每磅1.298美元，本周大跌7.2%，为连跌第五周。

5月纽约可可期货 收跌20美元，或0.7%，报每吨2,818美元，本周跌4.3%，连跌第二周。

5月伦敦可可期货 升5英镑，或0.3%，收报每吨1,994英镑。(完)

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