纽约期市：原糖期货重挫近5%至六年低点

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透纽约/伦敦3月13日 - 原糖期货周五重挫近5%，至六年低点，而咖啡期货跌至逾13个月最低，受主要出产国巴西货币雷亚尔兑美元跌至12年最低拖累。
纽约可可期货连跌第八个交易日，在关键技术水准寻获支撑，而伦敦可可期货上涨，较纽约市场的溢价扩阔。
巴西雷亚尔 走软刺激生产商抛售以美元计价的糖和咖啡，以锁定本币回报。
5月原糖合约 收低0.51美分，或3.9%，报每磅12.70美分，今日跌幅为1月23日来最大，盘中一度重挫4.8%，至2009年4月来最低的12.57美分。
汤森路透初步数据显示，总成交量超过17.5万口，较250日均值高80%。
5月白糖期货 收挫8.40美元，或2.3%，收报每吨362.70美元。
ICE-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌60美元，或3.4%，报每吨1,708美元，稍早跌至2014年1月来最低的1,685美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 收低2.4美分，或1.8%，报每磅1.298美元，本周大跌7.2%，为连跌第五周。
5月纽约可可期货 收跌20美元，或0.7%，报每吨2,818美元，本周跌4.3%，连跌第二周。
5月伦敦可可期货 升5英镑，或0.3%，收报每吨1,994英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-