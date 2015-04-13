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市场报道 | 2015年 4月 14日 星期二 02:29 BJT

纽约期市：原糖攀升，5月/7月合约溢价升至七周高位

路透纽约/伦敦4月13日 - 原糖期货周一上扬，因基金将大量5月净空头头寸展期，提振5月/7月合约溢价升至七周高位。

咖啡期货走低，导致5月/7月阿拉比卡咖啡期货贴水收窄。可可期货也走高。

交易商称，原糖期货上扬，未受美元 走强影响，今日的交投被指数基金展期所主导，投机客被迫回补现货月合约的空头头寸，提振5月/7月合约溢价。

“目前，市场呈现一边倒的趋势，且大量空头头寸被出脱，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville表示。

ICE-5月原糖期货 上扬0.18美分，或1.4%，收报每磅13.01美分。5月/7月合约溢价SB-1=R急升，盘中触及2月24日以来最高0.20美分。

5月白糖期货 收涨1.30美元，或0.4%，收报每吨366.90美元。

阿拉比卡咖啡期货市场今日走势震荡，被5月/7月合约展期交易主导，5月/7月合约贴水KC-1=R盘中收窄至最低2.05美分，上周五为2.70美分。5月阿拉比卡咖啡期货 跌1.35美分，或1%，收报每磅1.3375美元。

5月罗布斯塔咖啡期货 收跌24美元，或1.3%，报每吨1,789美元。

5月纽约可可期货 上扬18美元，或0.6%，收报每吨2,799美元。5月伦敦可可期货 收涨13英镑，或0.7%，报每吨1,953英镑。(完)

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