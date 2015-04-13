纽约期市：原糖攀升，5月/7月合约溢价升至七周高位

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透纽约/伦敦4月13日 - 原糖期货周一上扬，因基金将大量5月净空头头寸展期，提振5月/7月合约溢价升至七周高位。
咖啡期货走低，导致5月/7月阿拉比卡咖啡期货贴水收窄。可可期货也走高。
交易商称，原糖期货上扬，未受美元 走强影响，今日的交投被指数基金展期所主导，投机客被迫回补现货月合约的空头头寸，提振5月/7月合约溢价。
“目前，市场呈现一边倒的趋势，且大量空头头寸被出脱，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville表示。
ICE-5月原糖期货 上扬0.18美分，或1.4%，收报每磅13.01美分。5月/7月合约溢价SB-1=R急升，盘中触及2月24日以来最高0.20美分。
5月白糖期货 收涨1.30美元，或0.4%，收报每吨366.90美元。
阿拉比卡咖啡期货市场今日走势震荡，被5月/7月合约展期交易主导，5月/7月合约贴水KC-1=R盘中收窄至最低2.05美分，上周五为2.70美分。5月阿拉比卡咖啡期货 跌1.35美分，或1%，收报每磅1.3375美元。
5月罗布斯塔咖啡期货 收跌24美元，或1.3%，报每吨1,789美元。
5月纽约可可期货 上扬18美元，或0.6%，收报每吨2,799美元。5月伦敦可可期货 收涨13英镑，或0.7%，报每吨1,953英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。
路透香港5月12日 - 中国交通银行周五称，旗下投行分支交银国际以接近招股价区间低端定价，香港首次公开发售（IPO）集资17.87亿港元。