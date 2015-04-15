纽约期市：原糖从五周高位回落，可可期货在压榨数据公布前走低

路透纽约/伦敦4月15日 - 期糖周三走低，为四个交易日来首次，从前一日触及的五周高位回落，受累于美元稍早走强，交易商关注5月白糖合约到期。

洲际交易所(ICE)可可期货录得逾两周来最大单日跌幅，市场关注周四公布的欧洲和北美压榨数据。市场广泛预期，数据疲弱。阿拉比卡咖啡期货上扬，5月/7月合约贴水连续第三日收窄，至六周以来最低水平。

原糖期货交投继续放量，受助于本月底现货月合约到期前5月/7月合约的展

5月原糖期货 收跌0.19美分，或1.4%，报每磅13.00美分。该合约的未平仓合约减少近4万口，至20.9999万口，目前距离合约到期还剩下两周的时间，未平仓合约规模巨大。

5月白糖期货 收跌1.50美元，或0.4%，报每吨370美元。周二未平仓合约减少2,608口，至仅3,842口。该合约在周三交易结束时到期，当时5月/8月合约溢价升至五个月高位9.50美元。

可可期货在周四欧美压榨数据公布前走低。市场预计，北美和欧洲首季压榨量下降。

交易商称，市场已经消化了疲弱的压榨数据。

ICE纽约7月可可期货 跌25美元，或0.9%，收报每吨2,822美元。7月伦敦可可期货 收跌18英镑，或0.9%，报每吨1,964英镑。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.7美分，或0.5%，报每磅1.3735美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收跌2美元，或0.1%，报每吨1,818美元。(完)

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