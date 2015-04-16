纽约期市：期糖急升超过3%，加工数据推动可可期货走坚

欧元债市：意大利公债收益率触及六周高点，德债收益率跌幅居前
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。
路透纽约/伦敦4月16日 - 洲际交易所(ICE)期糖周四急升逾3%，受助于空头回补和美元走软。可可期货也走高，因数据显示，欧洲首季可可豆加工量高于预期。
咖啡期货也攀升，因美元走软吸引买家进入所有软商品市场。
原糖期货升至逾五周最高。
“期糖上涨，因美元走软和空头回补，”Martin Fund Management LLC的创始人兼管理成员David Martin表示。
5月原糖期货 收涨0.43美分，或3.3%，报每磅13.43美分，为3月9日以来最高。交投最活跃的7月原糖期货 收涨3%，报每磅13.31美分。
5月合约未平仓合约周三减少41,222口，至168,777口。该合约将在本月底到期。
8月白糖期货 攀升14.70美元，或4%，收报每吨377.70美元，为该合约纪录最高日涨幅。
首季欧洲可可豆加工量同比下降1.6%，强于预期的减少3-7%。北美加工数据将在2000 GMT公布，市场预期为持平至下降5%。
7月纽约可可期货 跳升52美元，或1.8%，收报每吨2,874美元。 7月伦敦可可期货 收涨18英镑，或0.9%，报每吨1,982英镑。
7月阿拉比卡咖啡期货 急升4.15美分，或3%，收报每磅1.415美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收涨9美元，或0.5%，报每吨1,827美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。