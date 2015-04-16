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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 02:39 BJT

纽约期市：期糖急升超过3%，加工数据推动可可期货走坚

路透纽约/伦敦4月16日 - 洲际交易所(ICE)期糖周四急升逾3%，受助于空头回补和美元走软。可可期货也走高，因数据显示，欧洲首季可可豆加工量高于预期。

咖啡期货也攀升，因美元走软吸引买家进入所有软商品市场。

原糖期货升至逾五周最高。

“期糖上涨，因美元走软和空头回补，”Martin Fund Management LLC的创始人兼管理成员David Martin表示。

5月原糖期货 收涨0.43美分，或3.3%，报每磅13.43美分，为3月9日以来最高。交投最活跃的7月原糖期货 收涨3%，报每磅13.31美分。

5月合约未平仓合约周三减少41,222口，至168,777口。该合约将在本月底到期。

8月白糖期货 攀升14.70美元，或4%，收报每吨377.70美元，为该合约纪录最高日涨幅。

首季欧洲可可豆加工量同比下降1.6%，强于预期的减少3-7%。北美加工数据将在2000 GMT公布，市场预期为持平至下降5%。

7月纽约可可期货 跳升52美元，或1.8%，收报每吨2,874美元。 7月伦敦可可期货 收涨18英镑，或0.9%，报每吨1,982英镑。

7月阿拉比卡咖啡期货 急升4.15美分，或3%，收报每磅1.415美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收涨9美元，或0.5%，报每吨1,827美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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