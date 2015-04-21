纽约期市：技术性买盘推动阿拉比卡咖啡期货触及两周高位，原糖期货续跌

路透纽约/伦敦4月21日 - 阿拉比卡咖啡期货周二触及两周高位，因最大咖啡豆种植国巴西为全国性假期，没有卖出。原糖期货延续昨日的急跌之势，触及两周低位

纽约可可期货稍早走低，受累于需求疲弱，稍后反弹，收盘基本持平。

ICE次月阿拉比卡咖啡期货 上扬1.45美元，或1%，收报每磅1.4270美元，盘中触及4月8日以来最高1.4530美元。

最大咖啡豆种植国巴西的市场因假休市，鲜有卖盘。在成交萎缩的情况下，一旦价格升穿某一技术位，便会促使价格反弹，经纪商RJO Futures的高级市场策略师Hector Galvan表示。

Galvan指数，此间市场仍陷于1.32-1.50美元的区间内，过去六周多数时间内都未能脱离该区间。

7月罗布斯塔咖啡期货 收挫4美元，或0.2%，报每吨1,825美元。

5月原糖期货 回落0.28美分，或2.2%，收报每磅12.41美分，在昨日录得1月来最大单日跌幅后，延续跌势。该合约盘中跌至4月7日来最低12.37美分。

8月白糖期货 回落3.40美元，或0.9%，收报每吨357.40美元。

纽约7月可可期货 跌5美元，或0.2%，收报每吨2,775美元。7月伦敦可可期货 收挫3英镑，或0.2%，收报每吨1,926英镑。(完)

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