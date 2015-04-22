纽约期市：阿拉比卡咖啡期货攀升至两周高位，原糖期货反弹

路透纽约/伦敦4月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三缩减涨幅，盘中触及两周高位，因巴西雷亚尔走强支撑咖啡期价，而止损买盘令涨幅扩大。原糖期货收复前一日的多数失地，受助于汇市走势和需求希望。

次月ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.95美分，或0.7%，报每磅1.4365美元，在触及1.4725美元后缩减涨幅，因尾盘出现一波抛盘。

巴西雷亚尔兑美元 盘中触及3月初以来最高。巴西是全球最大的阿拉比卡咖啡和糖生产商，今年首季雷亚尔走软是拖累这两种商品期货回落的主要动因。

交易商还指出，生产商卖出放缓，投机客回补空头头寸。

7月罗布斯塔咖啡期货 上扬16美元，或0.9%，收报每吨1,841美元。

原糖期货也受雷亚尔走强提振。

5月原糖期货 收涨0.25美分，或2%，报每磅12.66美分。

8月白糖期货 收涨3.60美元，或0.1%，报每吨361.10美元。

7月纽约可可期货 小涨7美元，或0.3%，收报每吨2,782美元。7月伦敦可可期货 收跌2英镑，或0.1%，报每吨1,924英镑。(完)

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