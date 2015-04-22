纽约期市：阿拉比卡咖啡期货攀升至两周高位，原糖期货反弹

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约/伦敦4月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三缩减涨幅，盘中触及两周高位，因巴西雷亚尔走强支撑咖啡期价，而止损买盘令涨幅扩大。原糖期货收复前一日的多数失地，受助于汇市走势和需求希望。
次月ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.95美分，或0.7%，报每磅1.4365美元，在触及1.4725美元后缩减涨幅，因尾盘出现一波抛盘。
巴西雷亚尔兑美元 盘中触及3月初以来最高。巴西是全球最大的阿拉比卡咖啡和糖生产商，今年首季雷亚尔走软是拖累这两种商品期货回落的主要动因。
交易商还指出，生产商卖出放缓，投机客回补空头头寸。
7月罗布斯塔咖啡期货 上扬16美元，或0.9%，收报每吨1,841美元。
原糖期货也受雷亚尔走强提振。
5月原糖期货 收涨0.25美分，或2%，报每磅12.66美分。
8月白糖期货 收涨3.60美元，或0.1%，报每吨361.10美元。
7月纽约可可期货 小涨7美元，或0.3%，收报每吨2,782美元。7月伦敦可可期货 收跌2英镑，或0.1%，报每吨1,924英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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