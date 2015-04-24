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货币新闻 | 2015年 4月 25日 星期六 03:56 BJT

纽约期市：纽约可可期货录得2月来最大单日升幅，原糖连升第三日

路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周五录得2月初以来最大单日升幅，受助于美元走软和数据显示亚洲需求超过低迷的市场预期。

原糖期货连涨第三日，从周二触及的两周低位反弹。阿拉比卡咖啡期货也走高。

美元指数 回落，因美国企业支出数据令人失望。美元兑英镑触及五周低位。

周五公布的一项行业数据显示，首季亚洲可可加工数量同比下降，但较去年第四季小幅增加。

首季可可加工下降9.3%，但降幅低于市场预期的10-15%的降幅。

欧洲首季可可加工按年回落1.6%，北美可可加工下降5.8%。

ICE-7月纽约可可期货 急升83美元，近3%，收报每吨2,885美元，接近日内触及的一周高位2,888美元。

7月伦敦可可期货 收涨43英镑，或2.2%，报每吨1,979英镑。

ICE-5月原糖期货 攀升0.14美分，或1.1%，收报每磅13.23美分，该合约下周四到期。

ICE-8月白糖期货 收涨6.70美元，或1.8%，报每吨374.70美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 小涨0.65美分，或0.5%，收报每磅1.4215美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 收跌14美元，或0.8%，报每吨1,816美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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