纽约期市：咖啡期货因预期巴西丰产走低，原糖期货攀升

路透纽约/伦敦4月27日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周一跌至3月以来最低，因预期最大咖啡豆种植国巴西的产量在预估区间的高端。原糖在震荡交投中走高，现货月5月合约较7月合约在到期前出现贴水。

可可期货也延续涨势，跳升至3月以来最高，交易商称受助于基金买盘。

咖啡期货下跌超过3%，之前Mercon Coffee Group预计，巴西2015/16作物年度咖啡豆产量为5,030万包(每包60公斤)。商品经纪公司Marex Spectron的预期为4,900万包。

尽管上述两家公司的预估均低于2014/15年度的产量预估，但均处于预估区间的高端。2014年巴西出现干旱。

次月阿拉比卡咖啡期货 收跌5.1美分，或3.6%，报每磅1.3705美元，盘中触及3月18日以来最低1.346美元。

7月罗布斯塔咖啡期货 收挫56美元，或3.1%，报每吨1,760美元，日低为1,751美元，为3月31日以来最低。

原糖期货连升第四日，但5月/7月合约价差波动较大，从上周五的溢价0.02美分跌至最低贴水0.11美分。5月合约将在本周四到期。

5月原糖期货 收涨0.08美分，或0.6%，报每磅13.31美分。8月白糖期货 收涨3.10美元，或0.8%，报每吨377.80美元。

纽约可可期货连涨第四日，交易商称，因基金认为疲弱的亚洲可可加工数据强于预期。次月纽约可可期货 收涨37美元，或1.3%，报每吨2,922美元。伦敦7月可可期货 收涨18英镑，或0.9%，报每吨1,997英镑。(完)

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