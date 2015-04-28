纽约期市：原糖期货走低，5月合约到期前与7月合约价差收窄

路透纽约/伦敦4月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二走低，因未能升穿一关键技术位，遂引发基金抛售，拖累价格走低。另外，在现货5月合约在周四到期前，5月/7月价差在淡静交投中收窄。

可可期货稍早受技术性买盘推动触及七周高位，但之后买盘枯竭，终盘基本持平。咖啡期货在前日回落后反弹，在高位盘整。

交易商称，在交投最活跃的7月原糖期货上探关键水准13.50美分失败后，市场浮现基金卖盘。在13.50美分有大量未平仓买权。

5月原糖期货 收跌0.14美分，或1.1%，报每磅13.17美分。交投最活跃的7月原糖期货 收跌0.16美分，或1.2%，报每磅13.22美分。

5月/7月价差收窄至贴水0.05美分左右，前一日大幅波动，从升水跌至贴水0.07美分。5月原糖期货将于周四到期。

8月白糖期货 收挫1.30美元，或0.3%，报每吨376.50美元。

可可期货从高位回落，纽约可可期货未能守在200日移动均线之上。

纽约7月可可期货 收涨2美元，或0.1%，报每吨2,924美元，远低于稍早触及的七周高位。伦敦7月可可期货 收挫8英镑，或0.4%，报每吨1,989英镑。

阿拉比卡咖啡期货上扬，7月合约 收涨1.5美分，或1.1%，报每磅1.3855美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收高12美元，0.7%，报每吨1,772美元。(完)

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