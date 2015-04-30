纽约期市：原糖期货从近八周高位回落，本月升幅将为约两年最大

路透纽约/伦敦4月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四大多上涨，现货月合约从近八周高位回落，本月升幅将为约两年最大。

阿拉比卡咖啡期货因技术性买盘信号而走坚，本月将录得去年8月来首次上升。可可期货也走强，但英镑下滑限制了纽约市场的升幅。

交易商表示，Wilmar International Ltd 买入190万吨周四到期的5月原糖合约，令指标月期货合约的交割量创纪录。

ICE将在周五正式公布交割数据。

5月原糖期货 收低0.11美分，或0.8%，报每磅12.98美分，本月大涨8.8%，为2012年6月来最大月度升幅。

交投最活跃的7月合约 收高0.03美分，或0.2%，报13.18美分。

8月白糖期货 收涨1.80美元，或0.5%，报每吨376.70美元。

7月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.55美分，或1.1%，报每磅1.3745美元，4月收高1%，为8月来首月收高。

7月罗布斯塔咖啡期货 收高16美元，或0.9%，报每吨1,792美元，本月收高3.6%，为去年7月来最佳月度表现。

次月纽约可可期货 收涨2美元，或0.06%，报每吨2,943美元，本月大涨9%。伦敦7月可可期货 收涨18英镑，或0.9%，报每吨2,005英镑，本月升5.1%。两份可可合约盘中均升至3月9日来最高。(完)

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