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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 02:17 BJT

纽约期市：雷亚尔走软拖累原糖期货急跌3%，阿拉比卡咖啡期货触及七周低位

路透纽约5月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一急挫3%，受累于全球最大产糖国巴西雷亚尔走软。阿拉比卡咖啡期货跌至七周低位，因一家颇具影响力的贸易行上调一关键的咖啡豆产量预估。

纽约可可期货在上周五大幅震荡后基本持平。

伦敦软商品市场因假休市，美国软商品市场成交清淡。

交易商称，巴西雷亚尔兑美元 急跌，吸引基金卖出，最终触发自动卖出指令。

7月原糖期货 收跌0.4美分，或3.1%，报每磅12.51美分。

交易商称，价格跌穿12.55美分之下的4月23日低位后技术性卖盘被触发。

阿拉比卡咖啡期货连跌第三日，在颇具影响力的商品贸易行ED&F Man的瑞士咖啡分支上调了巴西2015年咖啡豆产量预估至5,190万包后，延续跌势。这是迄今最高产量预估，产量预估被上调在市场预料之中。

7月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.30美分，或1%，报每磅1.329美元。

7月纽约可可期货 小跌2美元，或0.1%，报每吨2,875美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)
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