纽约期市：加纳供应忧虑带动可可期货上扬，原糖跳升

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二大涨逾2%，此前加纳政府消息人士下修产量预估，而原糖期货尾盘跳升，因投资人认为5月交割创纪录为利多因素。
阿拉比卡咖啡期货小涨，四个交易日内首次收高。
全球第二大可可种植国－加纳政府资深消息人士表示，该国2014/15年度可可产量将不会超过70万吨，低于之前预估的85万吨。
7月纽约可可期货 大涨68美元，或2.4%，报每吨2,943美元。伦敦7月可可期货 收高35英镑或1.8%，报2,022英镑，盘中升至3月9日来最高的2,028英镑。
原糖期货尾盘跳升，因传闻5月原糖交割量创纪录。7月原糖期货 收高0.24美分，或1.9%，报每磅12.75美分。8月白糖期货 收低1.30美元或0.3%，报372.10美元。
阿拉比卡咖啡期货变动不大，从巴西雷亚尔走强中获得一些支撑。7月阿拉比卡咖啡期货 收高0.75美分，或0.6%，报每磅1.3365美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收高6美元或0.3%，报1,778美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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