纽约期市：原糖期货因交割创纪录续升，罗布斯塔咖啡期货跌至两个月低位

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透纽约/伦敦5月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四连升第三日，整日交投震荡，因传言有大量货船被预订，用于创纪录的5月合约交割。另外，商品指数走疲也给此间市场施压。
罗布斯塔咖啡期货跌至两个月低位，受累于预报称主要种植国越南有降雨。可可期货上扬，盘中呈横盘走势。
交易商称，原糖期货市场继续吸引空头回补头寸，因有大量货船被预订，用于大规模5月合约交割，这表明短期内将有大量原糖出口，引发其他需要锁定供应的买家的担忧。
7月原糖期货 收涨0.09美分，或0.7%，报每磅12.96美分。该合约盘中触及12.66美分的低位，因汤森路透/CoreCommodity CRB指数 回落1.3%。
7月/10月合约贴水SBN5-V5收窄至0.41美分，交易商称，这暗示短期供应忧虑缓解，因巴西糖出口价差在本周稍早大幅跳升后回落。
8月白糖期货 收涨2.00美元，或0.5%，报每吨375.50美元。
罗布斯塔咖啡期货连跌第二日，因天气预报称最大可可豆种植国越南的天气状况改善，有利于作物生长。
7月罗布斯塔咖啡期货 收跌18美元，或1%，报每吨1,718美元，盘中跌至3月13日以来最低1,691美元。
阿拉比卡咖啡期货缩量上扬，交易商称市场在周三跌至两个月地位后稍作喘息，但交易商认为上行空间有限。
7月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.75美分，或1.3%，报每磅1.317美元。
纽约7月可可期货 收涨10美元，或0.3%，报每吨2,929美元。伦敦7月可可期货 上扬8英镑，或0.4%，报每吨2,014英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透雅加达5月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，因 预期斋月之前需求坚挺。 7月棕榈油期货 收涨0.8%至每吨2,600马币(599.77美元)。 成交量为59,572口。 该合约上周累计上涨2.8%，止住连续三周的下跌态势。 “我们认为需求良好，至少是4月，5月也是，”一位吉隆坡的交易员 说，并表示中东的买家正赶在斋月之前囤货。 斋月将在本月晚些时候开始。 “着实吸纳了现货市场上的一大批供应，”这位交易员说，指的是来 自中东的需求。 另一位吉隆坡的交易员表示，一些交易员自上周以来一直在押注4月 棕榈油产出或低于预期，而这会推动价格上升。 路透的一项调查显示，4月棕榈油产出可能会攀升近9%至六个月最高 。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.4%，大连9月豆油期 货 上涨1.27%。 大商所9月棕榈油期货 上涨2.76%
路透新加坡5月8日 - 亚洲石脑油裂解价差上升0.4%至五日高位每吨6 8.25美元，汽油裂解价差也处在五日高位，之前攀升4.1%至每桶9.30美元 。 贸易商表示，布兰特原油期货保持在50美元以下，帮助提振了裂解价 差，他们并称基本面来看石脑油较弱，因6月到岸亚洲的欧洲船货预计会 高于5月。 亚洲买家已经向阿布扎比国家石油公司(ADNOC)递交了2017年7月至20 18年6月石脑油的报价，报出的价格为离岸价(FOB)每吨较ADNOC定价公式 升水11-13美元。 印度石油公司(IOC)已经以FOB价每吨较自身定价公式升水约9美元的 价格，出售了最多3万吨5月27-29日的石脑油给维多。 印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多2.5万吨6月船期石脑油的标 售。 该公司以FOB价每吨较中东报价升水13-14美元的价格，向中石油出售 了3.5万吨6月23-25日船期的石脑油。 此前其还以每吨升水逾17美元的价格，向丸红出售了一艘6月上半月 船货。 新加