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亚洲 | 2015年 5月 8日 星期五 02:19 BJT

纽约期市：原糖期货因交割创纪录续升，罗布斯塔咖啡期货跌至两个月低位

路透纽约/伦敦5月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四连升第三日，整日交投震荡，因传言有大量货船被预订，用于创纪录的5月合约交割。另外，商品指数走疲也给此间市场施压。

罗布斯塔咖啡期货跌至两个月低位，受累于预报称主要种植国越南有降雨。可可期货上扬，盘中呈横盘走势。

交易商称，原糖期货市场继续吸引空头回补头寸，因有大量货船被预订，用于大规模5月合约交割，这表明短期内将有大量原糖出口，引发其他需要锁定供应的买家的担忧。

7月原糖期货 收涨0.09美分，或0.7%，报每磅12.96美分。该合约盘中触及12.66美分的低位，因汤森路透/CoreCommodity CRB指数 回落1.3%。

7月/10月合约贴水SBN5-V5收窄至0.41美分，交易商称，这暗示短期供应忧虑缓解，因巴西糖出口价差在本周稍早大幅跳升后回落。

8月白糖期货 收涨2.00美元，或0.5%，报每吨375.50美元。

罗布斯塔咖啡期货连跌第二日，因天气预报称最大可可豆种植国越南的天气状况改善，有利于作物生长。

7月罗布斯塔咖啡期货 收跌18美元，或1%，报每吨1,718美元，盘中跌至3月13日以来最低1,691美元。

阿拉比卡咖啡期货缩量上扬，交易商称市场在周三跌至两个月地位后稍作喘息，但交易商认为上行空间有限。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.75美分，或1.3%，报每磅1.317美元。

纽约7月可可期货 收涨10美元，或0.3%，报每吨2,929美元。伦敦7月可可期货 上扬8英镑，或0.4%，报每吨2,014英镑。(完)

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