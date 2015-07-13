纽约期市：阿拉比卡咖啡期货受空头回补推动急升，原糖期货走坚

路透伦敦/纽约7月13日 - 阿拉比卡咖啡期货周一跳涨近3%，因投机客上周在低位时大幅增加卖空头寸，以及期权市场上的利多走势引发空头回补。

原糖期货缩量上涨，受助于前一交易日大涨后的跟进买盘。因预期全球供应缺口将扩大，原糖期货上周五急升逾4%。可可期货基本持平，市场静待周二公布的欧洲加工数据。

阿拉比卡咖啡期货连涨第四日，部分受助于大量8月价外买权被执行。交易商称，这一异常举动引发空头回补。

另外，上周五公布的数据显示，投机客持有的空头头寸规模为2013年12月以最大，之前在价格跌至2014年1月以来最低时，他们大举卖空。

9月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.55美分，或2%，报每磅1.288美元，盘中急升2.7%，报每磅1.297美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收高15美元，或0.9%，报每吨1,738美元。

原糖期货延续周五升势，白糖期货走低，交易商等待8月期货合约周四到期。

10月原糖期货 收涨0.15美分，或1.2%，报每磅12.56美分。8月白糖期货 收跌1.10美元，或0.3%，报每吨373.90美元。

9月伦敦可可期货 收跌3英镑，或0.1%，报每吨2,206英镑。9月纽约可可期货 收涨2美元，或0.1%，报每吨3,305美元，接近上月触及的九个月高位。(完)

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