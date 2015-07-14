纽约期市：可可期货触及逾四年高位，因欧洲可可加工量增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约/伦敦7月14日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二跳升至逾四年最高，因欧洲可可加工数据超过预期，以及投机客空头回补触发自动买入指令。
原糖期货升至八周高位，阿拉比卡咖啡期货连涨第五日，部分受助于巴西雷亚尔走坚，但生产商在价格上涨时的稳定卖盘限制涨幅。
欧洲可可加工商协会表示，欧洲第二季可可加工量按年增加0.6%，高于按年下降1-5%的预期。
数据公布后几小时，纽约和伦敦可可期货跳升至2011年3月以来最高。
交易商称，价格受空头回补推动上扬，触发昨日高点之上的止损买单。
9月纽约可可期货 收涨65美元，或2%，报每吨3,370美元，在1316 GMT， 该合约在一分钟内跳涨了25美元，在升穿去年9月高位3,332美元后，出现在当日最大规模的一波成交量增长。
9月伦敦可可期货 收涨28英镑，或1.3%，报每吨2,234英镑。
交易商关注周四2000 GMT公布的北美可可加工数据，预计将下降3-10%。
10月原糖期货 收涨0.08美分，或0.6%，报每磅12.64美分。8月白糖期货 收涨1.20美元，或0.3%，报每吨375.10美元。
9月阿拉比卡咖啡期货 收高3.20美分，或2.5%，报每磅1.32美元。9月罗布斯塔咖啡期货 上扬4美元，或0.2%，报每吨1,742美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”