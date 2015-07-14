纽约期市：可可期货触及逾四年高位，因欧洲可可加工量增加

原糖期货升至八周高位，阿拉比卡咖啡期货连涨第五日，部分受助于巴西雷亚尔走坚，但生产商在价格上涨时的稳定卖盘限制涨幅。

9月纽约可可期货 收涨65美元，或2%，报每吨3,370美元，在1316 GMT， 该合约在一分钟内跳涨了25美元，在升穿去年9月高位3,332美元后，出现在当日最大规模的一波成交量增长。