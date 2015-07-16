纽约期市：原糖期货因获利了结续跌，可可期货在加工数据公布前持稳

路透纽约/伦敦7月16日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四连跌第二日，因在周二触及八周高位后，投资者锁定获利，且美元走强进一步施压。可可期货基本持稳，市场等待北美加工数据。

罗布斯塔咖啡期货也连跌第二日，7月/9月合约溢价仍在上周高位附近。阿拉比卡咖啡期货小跌。

美元 走强重压软商品市场，交易商称。

原糖期货延续在周二触及八周高位后回落的走势，使10月/3月合约价差走疲。

10月原糖期货 收跌0.19美分，或1.5%，报每磅12.27美分。8月白糖期货 收挫3.50美元，或0.9%，报每吨369.20美元。

可可期货基本持稳，市场等待2000 GMT公布的北美可可加工数据。市场预估为按年减少3-10%。

9月伦敦可可期货 收跌4英镑，或0.2%，报每吨2,221英镑。9月纽约可可期货 收挫1美元，或0.03%，报每吨3,352美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 跌0.9美分，或0.7%，收报每磅1.2885美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收挫20美元，或1.2%，报每吨1,705美元。(完)

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