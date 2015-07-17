纽约期市：原糖期货从八周高位续跌，可可期货削减跌幅

路透纽约/伦敦7月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五缩量大跌2.5%，延续本周稍早失守八周高位后出现的跌势。可可期货削减跌幅，但仍处于本周触及的四年半高位之下。

罗布斯塔咖啡期货连跌第三日，至七周低位，因美元走强。阿拉比卡咖啡期货小跌。

软商品市场表现与商品市场的总体走势基本一致，后者下跌最多0.9%，受累于美元走强。

原糖延续本周稍早上行失败后出现的跌势，因美元走强，本周收跌，为一个月来首次。

10月原糖期货 下跌0.31美分，或2.5%，报每磅11.96美分。10月白糖期货 回落4.10美元，或1.1%，收报每吨357.40美元。

可可期货缩减稍早跌幅。周四晚间公布的数据显示，北美可可豆加工量在预期区间的低端，今日早盘可可期货受累走低。

Capital Economics表示，最新的欧洲和北美加工数据显示，可可豆需求不振。

12月伦敦可可期货 收跌2英镑，或0.1%，报每吨2,214英镑。9月纽约可可期货 收挫6美元，或0.2%，报每吨3,346美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌30美元，或1.8%，报每吨1,675美元，为6月1日以来最低。9月阿拉比卡咖啡期货 回落0.45美分，或0.3%，收报每磅1.284美元。(完)

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