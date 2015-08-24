纽约期市：原糖期货触及七年低位，商品市场大跌

路透纽约/伦敦8月24日 - 原糖期货周一挫至七年低点，阿拉比卡咖啡期货大跌4%，至逾一年半最低，因投资人担心中国引领全球经济放缓，拖累商品市场出现普遍抛售。

可可期货一度跌约3%，但商业和贸易买盘逢低承接，带动期价逆市上涨。

“今日股市的崩溃殃及到了商品市场，”商品交易顾问公司NickJen Capital的执行合伙人Nick Gentile表示。

中国股市周一急挫逾8%，录得2007年全球金融危机最严重时期以来最大单日跌幅，因在上周股市重挫11%后，中国政府并未如市场预期的那样在周末出台任何救市政策。

投资人担心全球最大的原材料消费国－中国经济出现硬着陆，汤森路透19种核心商品CRB指数 大跌3.2%，至2002年12月来最低。

交易员表示，糖和咖啡期货也受到巴西雷亚尔 跌势拖累。巴西雷亚尔兑贸易挫至逾12年的低点。

ICE-10月原糖期货 收跌0.5%，报每磅10.39美分，盘中曾大跌3%，至七年最低的10.13美分。

10月白糖期货 跌0.10美元，或0.03%，报每吨333.60美元。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.75美分，或3.8%，报每磅1.217美元，盘中跌至1.21美元的去年1月来最低。

11月罗布斯塔咖啡期货 收挫15美元，或0.9%，报每吨1,627美元，盘中跌至三个月最低1,610美元。

纽约12月可可期货 收高14美元，或0.5%，报每吨3,088美元。伦敦12月可可期货 收高5镑，或0.2%，报每吨2,054英镑。(完)

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