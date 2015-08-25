纽约期市：原糖反弹，但阿拉比卡咖啡期货触及一年半低位

路透纽约/伦敦8月25日 - 原糖期货周二升至昨日触及的七年低位之上，因中国降息降准提振股市和商品市场，另外，最大甘蔗种植国巴西降雨预报支撑原糖期价。

阿拉比卡咖啡期货连跌第五日，触及一年半低位，因技术面越发疲弱。可可期价攀升，美国三个软商品市场成交放量。

交易商称，在商品市场周一的普遍抛售狂潮中，糖市表现相对良好。他们表示，基本面前景改善提振市场人气，预计2015-16年将为几季以来首次出现全球供应短缺。

“我认为，今天市场上出现了少量的逢低买盘，”荷兰合作银行的分析师Tracey Allen表示。

ICE-10月原糖期货 收涨0.21美分，或2%，报每磅10.60美分，高于周一触及的七年低位10.13美分。

10月白糖期货 收涨6美元，或1.8%，报每吨339.60美元，进一步远离上周触及的六年半低位329美元。

阿拉比卡咖啡期货跌至去年1月以来最低，之后在100日移动均线之下延续跌势，因最大咖啡豆种植国巴西丰收。

荷兰合作银行在一份报告中维持4月做出的巴西2015/16年咖啡豆产量预估不变，为4,850万包。预计全球咖啡豆产量为1.504亿包，高于今年的1.427亿包。上调2015/16年全球供应短缺预估至190万包，4月的预估为短缺150万包。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.15美分，或0.9%，报每磅1.2055美元，盘中触及1.204美元。11月罗布斯塔咖啡期货 收跌12美元，或0.7%，报每吨1,615美元。

纽约12月可可期货 收涨210美元，或0.7%，报每吨3,108美元。伦敦。伦敦12月可可期货 收升8英镑，或0.4%，报每吨2,062英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)