纽约期市：阿拉比卡咖啡期货从19个月低位反弹，原糖回落

路透纽约/伦敦8月26日 - 阿拉比卡咖啡期货周三从19个月低位反弹，逆商品市场普跌之势，之前一家颇具影响力的贸易行下调了主要生产国的咖啡豆收成预估。

原糖期货小跌，受累于主要种植国巴西货币雷亚尔跌至12年半低位。纽约可可期货走低，因美元兑英镑走强，英镑大跌扶助支撑伦敦可可市场。

汤森路透核心商品指数 回落0.9%，因担心中国成长放缓。

瑞士大宗商品贸易行ED&F Man的咖啡贸易分支Volcafe下调巴西2015/16年度咖啡豆产量预估至4,830万包(每包60公斤)，因咖啡豆尺寸小于预期，且预期将再度出现全球供应短缺。

“库存减少，且今年将出现供应短缺，明年可能还会是供不应求，”一美国交易员称，“目前，一旦出现任何天气异常，作空市场将面临风险。”

12月阿拉伯咖啡期货 收涨1.65美分，或1.4%，报每磅1.222美元，盘中跌至一年半低位1.2025美元。

11月罗布斯塔咖啡期货 收盘持平在每吨1,615美元，稍早一度跌至三个月低位1,597美元。

原糖期货走低，10月原糖期货 收跌0.07美分，或0.7%，报每磅10.53美分。

巴西雷亚尔 走软可能促使巴西生产商卖出。

10月白糖期货 跌5.40美元，或1.6%，收报每吨334.20美元。

纽约12月可可期货 收跌10美元，或0.3%，报每吨3,098美元。伦敦12月可可期货 收涨18英镑，或0.9%，报每吨2,080英镑。(完)

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