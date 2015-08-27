纽约期市：原糖期货飙升5%，受助于巴西雷亚尔走强和商品市场反弹

路透纽约/伦敦8月27日 - 指标原糖期货周四飙升5%，创两年来最大单日升幅，因最大甘蔗种植国巴西雷亚尔反弹，该国甘蔗种植带降雨，以及商品市场普涨。

阿拉比卡咖啡期货也上扬，受助于雷亚尔和商品市场普涨，以及产量预估利多和可可攀升。

纽约联储总裁杜德利表示，9月升息的迫切性看似较数周前减弱。他的讲话扶助提振全球商品市场和股市在本周稍早大跌后反弹。

ICE-10月原糖期货 飙升至三周半高位11.10美分，收高0.53美元，或5%，报每磅11.06美分，为去年7月以来最大单日涨幅，脱离本周触及的七年低位10.13美分。

巴西雷亚尔兑美元 今日录得8月10日以来最大单日涨幅，支撑期糖和咖啡期价，雷亚尔走强导致生产商和出口商的本币回报降低，使其不愿意卖出。

法国兴业银行驻纽约的商品部董事Michael McDougall表示，期权相关买盘，以及长期预报显示巴西南部甘蔗种植带降雨增加可能影响收割进一步支撑原糖期价。

ICE-10月白糖期货 收涨8.70美元，或2.6%，报每吨342.90美元。

阿拉比卡咖啡期货进一步脱离昨日触及的19个月低位，受助于贸易商因担心巴西供应而买入。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨2.35美分，或1.9%，报每磅1.2455美元，在昨日跌至去年1月以来最低后反弹。

11月罗布斯塔咖啡期货 上扬26美元，或1.6%，报每吨1,641美元。

可可期货也上扬。12月纽约可可期货 收涨11美元，或0.4%，报每吨3,109美元。12月伦敦可可期货 收升14英镑，或0.7%，报每吨2,094英镑，盘中触及两周半高位2,099英镑。(完)

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