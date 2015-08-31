纽约期市：原糖期货受技术性卖出信号拖累走低，阿拉比卡咖啡期货上扬

路透纽约8月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一一度急跌逾3%，因技术性卖盘和最大种植国巴西货币雷亚尔走软带来的压力。本月连续第二个月走低。

阿拉比卡咖啡期货走坚，盘中陷于5美分的宽阔区间内，区间顶部和底部均未改变，受助于数据显示上周投机客所持头寸大幅调整，变为大规模净空头后出现的空头回补。可可期货回落。

今日美国市场交易时间缩短，伦敦市场因公众假期休市。

原糖期货延续从上日触及的四周高位回落的跌势，之前现货月合约在10.80美分处触发技术性卖盘。

“10月合约跌穿了位于10.80美分附近的一些重要支撑位，自此，下行动能有所加剧，”法国兴业银行软商品部门的一位经纪商Phil Pia表示。

10月原糖期货 收跌0.28美分，或2.6%，报每磅10.69美分，盘中急跌3.7%，至日低10.56美分。

巴西雷亚尔兑美元 盘中重挫近3%，因担心该国信用评级被调降，之后缩减跌幅，日内下跌1%。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.25美分，或0.2%，报每磅1.243美元。本月收跌3.3%，连跌第二个月。

12月纽约可可期货 收挫13美元，或0.4%，报每吨3,099美元。本月收跌3.8%，连跌第二个月。(完)

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