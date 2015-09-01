纽约期市：原糖小涨，雷亚尔走软拖累阿拉比卡咖啡期货走低

路透纽约/伦敦9月1日 - 原糖期货周二小涨，进一步脱离上周触及的七年低位，因市场在周一急跌超过3%后进行盘整。阿拉比卡咖啡期货走低，受累于巴西雷亚尔走软。

可可期货上扬。

软商品市场表现不一，因各个市场的基本面信号喜忧参半，全球股市和其他商品市场下跌，因数据疲弱加剧了对中国经济体质的担忧。

汤森路透核心商品指数 急跌3%，之前三日累积上涨9%，油价今日重挫逾7%。

10月原糖期货 收涨0.02美分，或0.2%，报每磅10.71美分。

交易商称，原糖价格受多种因素影响，亚洲供应充裕向市场施压，但潜在的天气问题又提供支撑。

“有关厄尔尼诺天气现象的传言不绝于耳，” Sucden Financial Sugar的高级交易员Nick Penney说，他说指的是这种周期性天气现象此番可能来势汹汹，可能导致减产。

10月白糖期货 收跌5.10美元，或1.5%，报每吨336.3美元。

阿拉比卡咖啡期货走低，受累于巴西雷亚尔走软。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌3.5美分，或2.8%，报每磅1.208美分，接近上周触及的一年半低位1.2025美元。11月罗布斯塔咖啡期货 收跌8美元，或0.5%，报每吨1,603美元。

12月纽约可可期货 上扬42美元，或1.4%，收报每吨3,141美元。12月伦敦可可期货 收高25英镑，或1.2%，报每吨2,126英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)