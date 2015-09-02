纽约期市：雷亚尔重挫拖累原糖缩减涨幅，阿拉比卡咖啡触及一年半低位

路透纽约/伦敦9月2日 - 原糖期货周三缩减涨幅，成交放量，因最大甘蔗种植国巴西货币雷亚尔重挫，刺激生产商和基金卖出。雷亚尔走疲也打压阿拉比卡咖啡期货跌至一年半低位。

可可期货走低，跟随商品市场的普跌之势，受累于美元走强。汤森路透核心商品指数 下跌1.7%。

原糖期价盘中劲扬3.5%，但稍后跌至远低于日高的水平，因雷亚尔兑美元 跌至逾12年最低。

10月原糖期货 收涨0.02美分，或0.2%，报每磅10.73美分。

10月白糖期货 收高1.70美元，或0.5%，报每吨338美元。

在触发位于1.2025美元之下的止损指令后，指标阿拉比卡咖啡期货扩大跌幅。

12月阿拉伯咖啡期货 收跌2.45美分，或2%，报每磅1.1835美元，之前触及一年半低位1.1815美元。11月罗布斯塔咖啡期货 回落22美元，或1.4%，收报每吨1,581美元，盘中触及合约低位1,579美元。

12月纽约可可期货 收跌24美元，或0.8%，报每吨3,117美元。12月伦敦可可期货 收挫14英镑，或0.7%，报每吨2,112英镑。(完)

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