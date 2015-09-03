纽约期市：原糖大涨6%，阿拉比卡咖啡止跌回升

路透纽约/伦敦9月3日 - 原糖期货周四大涨6%，录得近一年多来最大单日涨幅，因担心主要生产国巴西和印度的天气状况，收盘前基金买盘大举入市，而白糖溢价跌至6周最低。

阿拉比卡咖啡期货止跌回升，跟随汤森路透核心商品指数 步伐，该指数涨1.9%，此前曾跌至2014年1月以来的最低位。

可可期货基本持平。

原糖和咖啡期货均上涨，尽管巴西雷亚尔 早前走弱，这通常吸引基金和生产商卖盘。

10月原糖期货 收涨0.61美分，或5.7%，报每磅11.34美分，此前升至11.39美分的五周最高，因基金大举买入。交易商称，因大量10月/3月期货展期，总交易量是平时的2.5倍多。

上涨动能止步于略高于50日移动均线切入位11.33美分。

法国兴业银行驻纽约大宗商品负责人Michael McDougall称，“市场担心降雨会影响巴西下周的收割，以及印度的产量会受到干燥天气的影响。”

10月白糖期货 收涨11.4美元，或3.4%，报每吨349.40美元， 其对原糖LSU-SB1=R溢价跌至每吨101.81美元，是自7月24日来的最低点，远低于8月11日创下的122美元的两年高点。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨1.2美分，或1%，报每磅1.1955美元，之前触及一年半低位1.1775美元。11月罗布斯塔咖啡期货 涨9美元，或0.6%，收报每吨1,590美元，盘中触及合约低位1,573美元。

12月纽约可可期货 收跌3美元，或0.1%，报每吨3,114美元。12月伦敦可可期货 收涨3英镑，或0.1%，报每吨2,115英镑。(完)

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